Las señales

Hace tiempo que mantengo la teoría de que todo aquello que nos rodea desde lo más humano como nuestro propio cuerpo, hasta la Naturaleza nos ... envía señales. Advierten de algún suceso o acontecimiento que va a suceder.

Pienso en la reacción de los animales cuando todavía no ha ocurrido un terremoto o en el vuelo urgente de las aves como preludio a una tormenta. Deben estar preparadas por ciertos mecanismos que están por descubrir. ¡Una pena no tenerlos! ¿Entonces solo queda esperar? .No.

Hay cosas que se ven venir y estos tiempos que vivimos nos dan señales tan deslumbrantes que nos ciegan.

Las preguntas me las hago en relación con el presidente del Gobierno, a su guardia ministerial pretoriana y a otros. ¿Por qué aguantar los desplantes chulescos de un Puigdemont que se va y no se va, un sí pero no? ¿Y los insultos?

¿Son, o no, señales esto?

En ocasiones hay que desarrollar una especie de personalidad capaz de asumir y entender esas señales y tomar algunas decisiones para atajar lo que se anuncia.

Pensemos en el dolor o en la fiebre. Solemos aplicar primero remedios, que yo llamo caseros, tradicionales ya experimentados. Puede suceder que pese a nuestro empeño por evitar la visita al médico se terminan por acrecentar o en algunos casos resolver el asunto.

El galeno suele proceder a profundizar en nuestra vida orgánica e incluso psíquica con el objetivo de aplicar un nombre, una interpretación de esas señales y prescribir lo que se supone que nos aliviará, curará. Cada asunto tiene un código. Una especie de Vademécum. La Teoría de la detección, o Teoría de la detección de señales, son los medios de cuantificar la capacidad de discernir entre la señal y el ruido.

Creo recordar que aquí disponemos de una Constitución, incluso de una oposición y hasta un REY. ¿Entonces estamos rodeados de inútiles? ¿Se asombran de la deriva hacia la derecha?