MJ y YD me ponen

Antes de que la Comisión del Congreso destinada a fiscalizar a los periodistas y a sus medios sea aprobada y que la guillotina ideológica haga ... presa de los no adictos deseo decir un par de cosas. Claro está que he tener mucho cuidado en evitar la injuria, la calumnia y caer en una ataxia informativa.

¿Quién es MJ y quién YD? Hablando del Gobierno no es difícil averiguar que una es la vicepresidenta primera Doña María Jesús Montero de formación como médica y la otra es también vicepresidenta en escalafón inferior Doña Yolanda Diaz de formación como abogada.

Presumo que ambas por tanto conocen las reacciones del ser humano ante ciertas declaraciones frente a los gobernados y sabrán perdonar y entender, porque la política las ha hecho, supongo, más flexibles y con cintura.

El oírlas me ponen. Tenía que decirlo. Hasta ahora era dueño de mi silencio. Ahora ya se sabe. Muchos sienten miedo al oírlas. A mí me da risa e incluso siento un subidón de adrenalina. Repasemos lo que en un momento ñoño y cariñoso se atreve a decir la Sra. Díaz.

«Es un éxito esta economía que es feminista, inclusiva, humanista y ecológica». Toma castaña. Supongo que el eco de la risa llega hasta la puerta de entrada a la Moncloa.

El acento gracioso, admirado y respetuoso de María Jesús inunda la pantalla. No se la termina de entender al poner tanta pasión en ello y me admira las caras enmarcadas por su melena desbocada y su proximidad al líder supremo. ¡Qué cosas dice y se desdice! Me habla de la quita, de la igualdad entre Comunidades y me habla de la generosidad del Gobierno. Ahí es cuando me estremezco y alcanzo cotas orgásmicas. La sensación que tengo es que estas señoras han llegado a creer que el dinero es suyo. Os amo.