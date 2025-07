Es el caso de la guerra de los falsos currículos. Antes de las vacaciones parlamentarias nos desayunamos con la persecución de lo que algunos miembros ... destacados del Gobierno y de la oposición han escrito de sí mismos y de su formación.

Estos días una señorita decía que estaba titulada en multitud de carreras y resultó no ser cierto. De inmediato me acuerdo de Pinocho y de su nariz creciente. He repasado las caras de quienes se ponen medallas para «barnizarse» con formación, quizás deseada pero no cumplida, y no he visto que su nariz haya cambiado. Cambia la capa de cemento de su cara.

Pinocho.

«Un hada escucha el deseo de Gepeto y le da vida al muñeco. Pero Pinocho sigue siendo una marioneta de madera. El hada le dice a Pinocho que lo convertirá en un niño de verdad. Pero le advierte que, para ello, deberá demostrar varias cualidades: generosidad, obediencia y sinceridad».

Sigue en vigor.

Ya metidos en harina me llama más la atención los argumentos que se emplean alabando a la señorita Núñez. Pinocha de moda estos días. Es ella misma que nos quiere hacer creer que ha sido honesta porque ha dimitido y no como otros que sufren del mismo mal de «nariz pinochista».

La mentira según sus declaraciones y las de quienes la apoyan en su partido y de paso en el otro de enfrente, con situaciones tan escandalosas, está transformándose en una suerte de bendición.

Mienten primero, se descubre después, y, por miedo a ser descubiertos ,tiran de su propia manta y ahí tenemos un caldo de cultivo que sirve para seguir abonando una suerte de engaño.

Se deja al margen la realidad de lo que vivimos. Las cifras del empleo y la suerte de devaneos con la estadística sirven como un velo negro que tapan las miserias de gobernantes que juegan con nosotros como si fuéramos idiotas. A lo mejor lo somos.