El maletín

Casi todo el mundo cuando llega la hora de la soledad y antes del primer parpadeo piensa, repasa sus logros, sus proyectos y sus miedos.

Estos días los medios de comunicación nos han ido vertiendo en nuestros oídos noticias acerca de lo mal que vamos. El americano de cara grande y sonrosada nos va a poner a los pies de los caballos mediante el sistema de poner trabas económicas a los productos que queremos vender en su tierra.

Unos que tienen dineros en bolsas han notado la pérdida de fuerza en el escroto y la han encontrado en la propia garganta; es decir han hecho suya la frase «tengo los huevos por corbata». Los forenses de la economía pierden voz de tanto intervenir diciendo que sí o diciendo que no. !Vaya usted a saber!

Esta noticia ha venido a sumarse con el anuncio constante que vamos a sufrir, aunque no queramos, una guerra. Y en ese contexto nos sugieren que preparemos un «kit» de supervivencia.

Yo podría haber intitulado la columna mediante el copiado de la palabra «kit». No quiero. Existe, como tantas otras, un equivalente en español y he elegido maletín. Me parece más precisa, más contundente y más espaciosa. El llamado «kit», que ha sido calificado por los pacifistas como el de la señorita «Pepis» no debe servir para llenarlo de nada y nos piden siete días de resistencia.

Yo ya había dado a conocer mi plan de quedarme en la cama o irme andando con una cabra. He cambiado de idea. De momento me he levantado para erradicar lo del «kit» o lo del maletín. Me he ido a la nevera a mirar y veo que mi mujer tiene una tarrina de nata y en la despensa (ahí hay una palabra recomendable) mantiene una torta de nueces , debe ser por lo de la Pascua cercana. Me acaba de sorprender la luz encendida. Es ella. Nos sentamos a la mesa y nos «colocamos» entre pecho y espalda una ración de torta a la nata. Veremos mañana.