La frase no tiene desperdicio. Eso de decir FUERA TODOS al tiempo de cerrar unas puertas, es una frase-concepto de una fuerza arrolladora. Miles ... de años de historia, de luces y sombras se esconden tras su pronunciación.

Una pena que esa frase no se pueda pronunciar en muchas ocasiones públicas e incluso privadas. Al cerrar la puerta con llave solo quedan dentro los que decidirán.

Así que he decidido hacerla mía y desde ahora intentaré pronunciarla con el fin de un uso personal, íntima. A esa frase le añadiré un gesto circular que hace tiempo practico y que en ocasiones funciona. Lo describo.

De pie, sentado o acostado, extiendo el brazo de derecho, o el otro si fuera zurdo- no discrimino, no rechazo por malo el izquierdo ( cuando yo era pequeño se castigaba en el colegio si se escribía con la mano izquierda...pero esa es otra historia) digo que alargo hasta el máximo estiramiento y trazo un imaginario circulo al tiempo de pensar o decir en voz alta «solo traspasarán esta línea aquellos que yo quiera».

Ese encierro personal lo voy a reforzar con un «extra omnes», fuera todos.

Alguno creerá, quizás con razón, que esa disciplina fisico-mental me alejará de los otros y reducirá la nómina de amigos, de gentes que quizás me hacen falta para considerarme un ser social y humanamente aceptable. No estoy seguro.

Al decir públicamente esto puede parecer que he abierto el circulo y con ello rompo mi más preciado bien que podría ser, si existiera, la libertad de decir, de elegir.

Yo deseo decir «extra omnes» a muchas cosas y lo hago con los asuntos que nos afectan a todos. Mazón, Sánchez, Bolaños, Montero, Puente, Feijoo, Abascal y un sinfín de gentes que no conozco, pero que no dejan de estar ahí y que no se van por muncho que extienda el brazo y el circulo impenetrable de mi credulidad y me concentre con la frase del título de la columna. Aquí no se va nadie. Porco governo.