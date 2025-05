Estoy contento .No es habitual en mí. He leído en las secciones de economía los resultados económicos del primer trimestre del año. Bancos, eléctricas, construcción ... etc. han hecho el «agosto» en ese periodo y he pensado en los dividendos. ¡Ostras!

Lo publican a bombo y platillo. Sin vergüenza «porque yo lo valgo», digo yo que dirán. ¿Y los dineros prometidos a afectados por el volcán de la Palma o lo más reciente de la Dana asesina?

Eso es cosa del Gobierno dirán. Supongo, ¿De qué Gobierno? Lo pensaré mientras me voy a desayunar al Ventorro y apago el móvil. He pensado sobre esto y lo he hecho porque noto que empiezo a tener fallos de memoria. ¿Tendré acciones escondidas y yo sin recordarlo?

Todas las grandes empresas bancarias, eléctricas, de construcción etc. han reforzado las albardas para que no se rompieran a la hora de meter ahí las ganancias. Otro mundo. ¡A la saca!

Recordemos que los dividendos son los beneficios a los que tiene derecho un accionista después de invertir en una empresa. En esencia, representan la rentabilidad generada por la inversión económica. Muy bien.

Se ponen las botas algunos directivos, y no me refiero solo a la responsable de la red eléctrica, el gas etc. La baba se me cae a mí, y eso que no me toca nada.

Por solidaridad. Otros se mesan los cabellos y trenzan insultos por la mala distribución de esos dineros ganados. Otros hacen el paripé manifestándose e incluso otros/as gritan acerca del salario mínimo o las horas a trabajar, al tiempo que se limpian la comisura de los labios rojos de los que se desprende una baba distinta de la mía, e incluso de la baba de los que todavía esperan cobrar del seguro las tasaciones de la «dana».

De esos dividendos Hacienda se hace con el 19%. Ya se sabe que ave que vuela a la cazuela, al tiempo de decir «me duele España». Ni un duro. Estoy entregado a la Sra. Montero. ¡Vaya tropa!