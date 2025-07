El dinero rosa

Compartir

El Congreso se ha convertido en una copia de aquel programa de televisión llamado Sálvame.

Los entresijos de la vida personal e íntima de quienes ... dicen que nos representan. No me siento representado. Me gustaría saber cómo se me puede devolver mi voto, además de esperarme a las nuevas elecciones.

Los mismos perros con distintos collares. Lo digo a la vista de los ladridos que resuenan en un hemiciclo cada día más basto, y alejado de los verdaderos problemas que nos van asolando. ¡Que cada lector haga su lista!. Con objeto de derribar al Gobierno y hacerse con la cabeza del Sr. presidente, el Sr. que comanda la oposición- obvio nombres, porque aquí nos conocemos todos. A lo que iba. Al dinero procedente de unos negocios que bordean el sexo consentido. ¿Qué deberíamos hacer con esos dineros caídos, dicen, del calor saunistico que perla de sudor los esculturales, o no, cuerpos de los aficionados a sus iguales? ¿Es licito que el Sr, presidente se beneficie de los ingresos de la familia de su esposa y haga con ellos lo que considere oportuno? ¿Qué debió hacer? ¿Rechazar dignamente? ¿Dárselo a Caritas? ¿Comérselo en paellas o arreglarse la cara para parecer más estadista? ¿Hacerlo llegar a las familias de los inmigrantes muertos frente a Canarias?. ¿Las llamadas saunas gay eran lícitas tanto como el festival multitudinario y floral de Día del Orgullo, con miles de asistentes de ambos sexos que van dejando a su paso un río de dineros en establecimientos de hostelería, tiendas de ropa y Ayuntamientos consentidores?, ¿Hacemos hacer un decreto para que el personal beneficiado de la riada risueña, que colapsa las avenidas, devuelva sus ganancias? ¿Saunas no, desfiles sí? ¿Saunas no y consumo en bares y hoteles sí? Paradoja a la vista. De inmediato la respuesta para el jefe de la oposición. ¿Por qué se pasea usted en el yate, dicen, de un narco? Y sigue la fiesta.

