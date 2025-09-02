El dermatiempo

Acabo de inventar este «palabro» para informar de mi desconcierto relacionado con mi estado de ánimo, tras una visita a mi médica de cabecera, especialista ... en asuntos generales, sí la paradoja fuera posible.

Escribo sobre mí por considerar que no solo me atañe a mí mismo en mi mismidad. Atañe a toda la estructura sanitaria- no olvidar que se ha dicho que nuestro sistema universal de salud es el mejor del mundo. De vez en vez conviene tomarle la medida de su eficiencia y eso, llega hasta el conseller del ramo y supongo que al presidente Mazón.

Está ocupado en su lucha personal en orillar, en evitar cada día 29, sin retraso alguno, su cita con la histórica Dana. Es un grano en el culo.

Vamos al grano que, por cierto, de eso se trata. En los últimos meses mi piel se ha vuelto sensible. Disfruto de unos granos «in crescendo» que se rematan con una protuberancia de color blanco y creo que deberían ser revisados por un dermatólogo.

Dicho y planteado. Mi médica, muy amable, pide una visita al especialista y caemos en el asombro multifacético. Me la asignan para dentro de un año. ¿Estaré vivo? ¿Mis granos aguantaran el paso del tiempo? ¿Entrarán en un estado de ansia viajera y se habrán ido a otro cuerpo? Acudo a Einstein. Trato de comprender. Todo es relativo. Sería para él. Dígaselo a mis granos.

Caigo en trance y me planteo el tiempo como una dimensión desconocida. «Según Einstein, la importancia del tiempo radica en que no es una entidad absoluta e independiente, sino una dimensión inseparable del espacio, formando el espacio-tiempo, cuya percepción es relativa». Ya está. Una ilusión persistente. Hay gravedad en el aire. Faltan dermatólogos, reumatólogos, pediatras etc. Sí quieren algo que lo pidan. Lo pido. Más recursos. ¿Es una conspiración de las compañías privadas de seguros de salud? La vida es breve. Llamo y están comunicando.