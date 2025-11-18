Credibilidad de la Justicia

Con la lentitud y constancia del viento la roca se hace roma y en ocasiones crea acantilados y cañones. Termina en arenisca. Profesiones que siempre ... han sido respetadas gracias a la dedicación y a los hechos que las avalan son minusvaloradas.

Los maestros, los jueces, máximo referente de la justicia igual para todos y conocedores de las Leyes, los médicos golpeados. Todos puestos en duda. La IA e Internet son ahora la Facultad.

Son hechos de cada día. Los lees en los consultorios de salud. Letreros que avisan que están preparados para repeler la violencia o llamar a la policía y en los autobuses igual. Es falta de respeto a la dignidad del otro.

¿Resistiremos? La macroeconomía alcanza cotas nunca alcanzadas. Quizás sea cierto a la vista de las ganancias del sector bancario, pero te sorprendes cuando retornas a la posguerra con los realquilados.

Surge un STOP brutal. Se trata de que has leído que el fiscal general del Estado está siendo juzgado. Algo no va bien. Oyes que el Gobierno se adelanta a la sentencia y dice que es inocente.

Son dos cosas diferentes. Una: hay un señor que ha defraudado a Hacienda unos dineros y que además es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Dos: aparece en los medios una noticia, salida del oscuro entramado judicifiscal. Se produce un enfrentamiento a cara descubierta entre la fiscal de Madrid y su jefe el fiscal general del estado ¿Envidia, celos?

Van mermando la confianza y la credibilidad. Según el CIS, nueve de cada diez españoles no creen que la Justicia sea igual para todos. Los encuestados piensan que cuando se juzga a un político no es tratado como un ciudadano corriente. No trata igual a los ricos que a los pobres y nos asombramos de la rapidez con la que un delincuente con antecedentes bastantes sale y entra de la cárcel, si llega a entrar, ¿Me habré convertido de supuesto liberal en un incrédulo?