Contradicción. Sí... pero no

Una contradicción es una incompatibilidad entre dos o más proposiciones o ideas. En lógica, una contradicción ocurre cuando una afirmación y su negación son ambas ... verdaderas simultáneamente, lo cual es imposible. Ejemplos de contradicciones pueden encontrarse en diversos ámbitos, desde el personal y en todo caso intransferible, o de uso muy limitado al entorno de uno mismo.

Yo me suelo fijar en las contradicciones políticas, pese al calor que nos viene a oleadas y retransmitido hasta la saciedad. Alguien cree que somos tontos y nos recomiendan que tengamos cuidado con el sol, que nos pongamos cremas y que bebamos mucha agua y que tengamos cuidado si hay olas. Gracias. En todo caso me recuerda a mi madre y eso se agradece. He aquí una contradicción. No somos tontos, pero agradecemos.

Y lo hago porque en estas fechas o se habla de vacaciones o lugares en los que el personal que está es de la llamada 'pomada', o no dicen nada, porque no te distinguen de la masa que trata de poner una sombrilla en la orilla de la playa a las 6 de la mañana.

La 'pomada, es decir el núcleo habitual de quienes mandan y/o se exhiben en fiestas de las llamadas de 'postín' -palabra en desuso y trocadas por 'look' o 'code', que viene a ser que se visten y van de acuerdo con una moda determinada- como la de exhibir transparencias ellas, 'enseñar sin enseñar' -he aquí una contradicción; es un sí pero no-, o ponerse la guayabera que el monarca exhibió en Palma el día clásico de saludar.

El principio de no contradicción es un principio de la lógica y la filosofía según el cual «es imposible que algo sea y no sea en el mismo tiempo y en el mismo sentido». Muy frecuente. Que sea transparente pero que no se vea 'la carne', la vida es larga y es corta, nunca digas nunca o hay mucha neblina y excelente visibilidad.

Otra contradicción que adjudico a la vicepresidenta Díaz. Defensa a muerte de la vivienda asequible y vivir en un piso de 453 metros cuadrados y que se pase el día planchando, que dice que le gusta. Es lo que hay.