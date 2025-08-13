Contradicción. Sí... pero no
Valencia
Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:05
Una contradicción es una incompatibilidad entre dos o más proposiciones o ideas. En lógica, una contradicción ocurre cuando una afirmación y su negación son ambas ... verdaderas simultáneamente, lo cual es imposible. Ejemplos de contradicciones pueden encontrarse en diversos ámbitos, desde el personal y en todo caso intransferible, o de uso muy limitado al entorno de uno mismo.
Yo me suelo fijar en las contradicciones políticas, pese al calor que nos viene a oleadas y retransmitido hasta la saciedad. Alguien cree que somos tontos y nos recomiendan que tengamos cuidado con el sol, que nos pongamos cremas y que bebamos mucha agua y que tengamos cuidado si hay olas. Gracias. En todo caso me recuerda a mi madre y eso se agradece. He aquí una contradicción. No somos tontos, pero agradecemos.
Y lo hago porque en estas fechas o se habla de vacaciones o lugares en los que el personal que está es de la llamada 'pomada', o no dicen nada, porque no te distinguen de la masa que trata de poner una sombrilla en la orilla de la playa a las 6 de la mañana.
La 'pomada, es decir el núcleo habitual de quienes mandan y/o se exhiben en fiestas de las llamadas de 'postín' -palabra en desuso y trocadas por 'look' o 'code', que viene a ser que se visten y van de acuerdo con una moda determinada- como la de exhibir transparencias ellas, 'enseñar sin enseñar' -he aquí una contradicción; es un sí pero no-, o ponerse la guayabera que el monarca exhibió en Palma el día clásico de saludar.
El principio de no contradicción es un principio de la lógica y la filosofía según el cual «es imposible que algo sea y no sea en el mismo tiempo y en el mismo sentido». Muy frecuente. Que sea transparente pero que no se vea 'la carne', la vida es larga y es corta, nunca digas nunca o hay mucha neblina y excelente visibilidad.
Otra contradicción que adjudico a la vicepresidenta Díaz. Defensa a muerte de la vivienda asequible y vivir en un piso de 453 metros cuadrados y que se pase el día planchando, que dice que le gusta. Es lo que hay.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.