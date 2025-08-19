Conectados sí, comunicados no

Estoy consternado. Vivimos momentos de tensión a raíz de la tragedia del fuego en unos montes que no son como antes. Llenos de hojarasca que ... permanece ahí sin limpiar por prohibición gubernamental.

Digo yo que se puede ser ecologista y saber que los pueblos se comprometían a limpiar los caminos y los cortafuegos eran lo que su nombre expresa y no trampas de yesca rasante que prende saltando de zona en zona en un barrido imparable y mortal.

¿Limpiar significa arrasar la diversidad? Aquí somos más papistas que el Papa. Estamos en comunicación permanente. Falso. Creen ustedes que, por tener cinco mil seguidores en Facebook, en X o como se llame ahora, están cubiertos comunicativamente hablando. Falso. ¿Quién puede sostener que esos mensajes, que no sabemos quién está detrás de ellos, supone estar al momento al tanto de lo que pasa? Mucha televisión machacándonos con sus mensajes alarmistas buscando quien es el responsable. ¿Gobierno o autonomías y echan mano, cuándo conviene de la Constitución que se ve que para eso sí está?

Se está quemando media España y llevándose por delante, miles de hectáreas.

Los responsables políticos se esmeran en señalarse como culpables de no estar en el centro de mando de cada uno de esos incendios. Aprovechan la ocasión para informarnos dónde pasan sus vacaciones y reivindican algunos su necesidad física de comer y han bautizado cada lugar como 'el ventorro' en clara alusión del tristemente famoso lugar donde Mazón se evadió el día 29 de la dana.

Todos decían y siguen diciendo que estaban puntualmente comunicados al segundo, siguiendo la evolución de los frentes de fuego que combatían bomberos precarios de recursos insuficientes para el combate y un empleo de 1.200 euros mes, para jugarse la vida como se ha visto, durante cuatro meses.

Luego en invierno a buscarse la vida. Eso que dicen que se llama «fijo discontinuo». Este es un país en parte de pandereta. ¿No? . Llamen a Europa.