¡Cárguelo a mi cuenta!

Comenta Compartir

Lo he confirmado. He leído que las cajas de las comisarías de la Policía Nacional están vacías. Vacías de dinero. No me lo terminaba de ... creer y he llamado a un número de JUPOL ,el sindicato que representa a los agentes y me lo han confirmado.

«Aquí hay dinero para todos, hasta para mordidas y señoritas de compañía, menos para los agentes», manifiestan (fuente EL DEBATE) Alcanza hasta la Comisaría Especial de la Casa del Rey. El colapso de las cajas afecta a todos, entre ellos a los agentes que se tienen que desplazar, como los escoltas de la Familia Real, los enviados a la operación del paso del Estrecho o a la cumbre de la ONU en Sevilla. Diez años que las dietas están estancadas en 77 euros/día y con eso comidas, hotel etc. Lo han de adelantar los agentes de su bolsillo. Una vergüenza. Esta situación es una señal de que las cosas no terminan de ir bien en ese campo. Yo confío que el magistrado y ministro del Interior, que ha sido un icono en su momento de la lucha contra el terrorismo y partidario de la justicia, sufre con este asunto al tiempo que contempla otros desvíos. Otro campo es la Sanidad. Otra señal de derrumbe del sistema. La ministra de turno ¿Qué hace? Mil enfermeras se han «autoexiliado». Es una señal más del deterioro de las condiciones laborales. Hace unos días tuve que acudir a urgencias del Peset (ya sé que hay un proyecto de remodelación física de las instalaciones) Ya era hora. Conviene aprovechar el tiempo para que el personal de ese servicio aprenda eso que llaman empatía o resiliencia. Me refiero a celadores, enfermeras, vigilantes ,etc. El que va allí no va a un club o a una discoteca. Se va porque se siente mal y suele suceder que a estas personas se les llama enfermos. Más humanidad y respeto para con el enfermo. ¿Es mucho pedir? El sistema se degrada para gozo de los privados. Las aseguradoras no esperan para hacer el agosto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión