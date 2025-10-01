El campo
Valencia
Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:00
La concentración en las ciudades genera un alejamiento del espacio natural, del campo. El campo semi vacío y la ciudad intransitable. El urbanita nace, se ... desarrolla y muere en el entorno urbano. Vive de espaldas al medio rural.
Los colegios organizan para los escolares algunas excursiones para que vean a los animales pastar, a las gallinas en sus corrales y a los cultivos crecer.
Ahí descubren que las patatas, las cebollas etc. no crecen en las trastiendas de los supermercados. Asombro
Se sorprenden pero vuelven a su casa de la ciudad. Algunos vuelven de mayores al pueblo y recrean su ciudad en verano y creen que han estado en el campo y lo cuentan en invierno.
Todo esto lo pensaba al tiempo de preparar una ensalada y al dejar caer un chorrito de aceite, pensaba en la evolución del precio de este tesoro nacional.
Investigo datos, pero por si acaso, para enterarme mejor, llamo a un primo político que tengo en Almería y que ha devenido en agricultor.
Tiene un cortijo- no pensemos en el señorito clásico andaluz que nos presenta el cine o la novela- y tiene plantados olivos, centenarios algunos, y al expresarle mi preocupación por cómo está encareciéndose todo producto del campo me dice:
España es el mayor productor de aceite de oliva con el 45% de la producción mundial y liderando en calidad. Luego lo confirmo. Me habla de la agenda 20/30 y me asusta el oír que se están arrancando 100 mil olivos en Jaén-consultar el pueblo de Lopera- y plantando 200 mil en Marruecos y a ello ayudamos nosotros. Importamos aceite de Túnez.
No llamo al valenciano ministro de Agricultura Luis Planas para recordarle el Plan 2030 ¿Para qué? Con los fondos de inversión y la permisividad política, los olivos irán a adornar jardines y el cultivo será de placas solares. ¡Adiós mar de olivos! Me recuerda la naranja en Valencia. Un huerto daba para comer una familia. ¿Hoy?
