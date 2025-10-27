Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

IRENE MARSILLA

Vox siempre llama dos veces

Los populares en la Comunitat pasan por la taquilla voxista primero cuando apoyan sus propuestas y después cuando no son capaces de ejecutarlas

Burguera

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:09

Socios preferentes. Amigos con derecho a roce. Como quiera que se llame, el Consell cuenta con un apoyo por parte de Vox que lo ... somete a un curioso doble 'tratamiento' de una manera recurrente desde hace tiempo. El asunto es que los voxistas piden algo que no entraba inicialmente en los planes del PP, que accede con la boca pequeña, o con la letra pequeña, o del modo que buenamente puede o quiere. Sin embargo, hay una segunda parte, que es cuando el plan no sale bien, y los populares se encuentran de golpe con la certeza de ese dicho que señala que segundas partes nunca fueron buenas.

