Ni todos los partidos ni todos los políticos son iguales. Lo que sí es igual es que priman sus intereses a sus principios. Y ... su prioridad, como colectivo que en realidad forma parte de una entidad (el partido), casi un ser vivo, es sobrevivir. Y lo mejor posible. Primero estar; luego, hacer. Esa segunda parte, lo que hacen, es lo que les diferencia de manera sustancial. El problema es que, en épocas convulsas, el tiempo dedicado a hacer es mucho menor al reservado para estar. Y ya puestos, mejor estar en el poder.

Por eso es desolador lo que ocurrió esta semana en Les Corts por parte de todos y cada uno. Qué duda cabe ya, tras una década machacando la idea, que el principal problema de la Comunitat es que la Administración con las competencias capitales para el bienestar de sus ciudadanos está en quiebra a causa de un sistema de financiación insultante. Una década después de que todos asumiesen la injusticia del sistema, la unidad se ha hecho pedazos. Hasta el punto de que el PSPV vota junto a Vox a una propuesta del PP, partido mayoritario que preside la Generalitat. Ni lealtad hay para respaldar al que encabeza al Consell en esta causa tan justa. Ni lealtad hay a los valencianos, que siguen sufriendo el mismo mal sistémico. El problema no cambia, cambian los intereses y la posición de los partidos. Volvemos a presentarnos en Madrid como una banda de fenicios, mercaderes de nosotros mismos.

No ayuda que el presidente de la Generalitat abuse de la prerrogativa de intervenir sin límite de tiempo en el debate de política general de la Comunitat. ¿Si un privilegio tan mínimo se pervierte de manera tan extravagante (hasta sus propios diputados lo reconocen, aunque ninguno se lo diga), qué puede hacer con otros derechos inherentes al cargo? Ya se equivocó hace un año e insiste. Dispone de sobrado nivel parlamentario (entre los mejores si no el mejor) y hay establecido un turno de intervenciones que le da sobradas ventajas (sin tener que forzar con la astracanada de hablar cinco horas) como para salir airoso de un debate delicado, por las circunstancias políticas que le rodean, pero que resolvió sin incidencias. Mazón habla convencido de lo que dice. Al margen de una inexplicable altanería. El jefe del Consell cree que tiene razón y lo transmite armado de sus argumentos, que sabe defender muy bien. Una lástima, para él, que esté tan pendiente del efectismo y tan alejado de la sobriedad que aconsejan las circunstancias. El duelo por la muerte dura un tiempo difícil de fijar. Pero pongan un año. Qué menos. Pues eso. Hasta que no pase un año, el tono, a ser posible, sobrio. Incluso ante una oposición que, a veces, tampoco hace méritos para recibir nada mejor.

Es obvio que Aguilella, el diputado del PP que le soltó a la bancada del PSPV, yéndose del hemiciclo (y se fueron tarde), «es que son las dos y no han comido», se pudo haber callado, que ya bastante hablaba su jefe. También es obvio que no se dirigía a las víctimas, a las que no podía ver si se iban o se quedaban en Les Corts. Es asqueroso que le atribuyan algo tan grave como que se dirigía a ellas, cuando todos los presentes podemos cuestionarlo. Igual que es asqueroso el vídeo de Compromís donde se insinúa que Mazón guiñó un ojo a las víctimas de la dana desde la tribuna. Solo había que estar allí para ver que Mazón, tan poco sobrio, saludaba a sus alcaldes, ubicados en un sitio distinto a las víctimas, que aún no han podido decir la suya ni en Les Corts ni en el Congreso, para vergüenza de todos y cada uno.