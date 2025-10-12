Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de hoy entrega 15.000.000 euros a un acertante y 1,3 millones en 16 localidades
JL BORT

El rol de un president

Sorprende un poco pensar que el jefe del Consell tenga un papel como el que se asigna Mazón a sí mismo un día como el de la dana

Burguera

Burguera

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:59

El president es, junto al defensor del pueblo valenciano, (Síndic de Greuges), el único miembro de la Generalitat mencionado personal y singularmente. Todo lo ... demás son instituciones. El Estatut lo señala así: «El conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunitat constituye la Generalitat». De ella forman parte Les Corts, el president y el Consell. Además, están las instituciones: Sindicatura de Comptes, Síndic de Greuges, Consell Valenciá de Cultura, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Consell Jurídic Consultiu y Comité Econòmic i Social. El jefe del Consell no es cualquier cosa. Tampoco lo son, en la Comunitat, los fenómenos climatológicos. También en el Estatut, en un lugar preferente (en ese mismo artículo, el 14, que en la Constitución se reconoce derechos fundamentales), se indica: «Los poderes públicos velarán por los derechos y necesidades de las personas que hayan sufrido daños causados por catástrofes naturales y sobrevenidas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2 La dana Alice vuelve a golpear con fuerza Valencia: calles inundadas y vecinos en alerta
  3. 3

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  4. 4 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  5. 5

    El tráfico desborda la Pista de Ademuz
  6. 6 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  7. 7 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  8. 8 Así son las candidatas a fallera mayor de Valencia 2026
  9. 9 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona
  10. 10 La reina Letizia sorprende con un vestido de tweed verde en el desfile de las Fuerzas Armadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El rol de un president

El rol de un president