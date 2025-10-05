Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El peligro del ansia viva

El PSPV debería esforzarse en contener su frustración ante la imposibilidad de que Mazón haga lo que ellos quieren y el ciudadano disponga de libre albedrío

Burguera

Burguera

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:25

Las señales que emite el PSPV desde su cúpula autonómica confirman los cambios de estilo y espíritu ya insinuados a través del modo en ... que se decidió la renovación de su liderazgo. Si muchas cosas malas tiene la guerra de taifas habitual entre los socialistas valencianos, con familias, corrientes, subfamilias, sectores, afines... no menos defectos tiene que Ferraz te diga quién lidera la federación, cuándo, cómo, dónde y a partir de qué hora. Se produce una paulatina desconexión de las bases y una creciente dependencia del núcleo irradiador de las decisiones supremas.

El peligro del ansia viva