Hablaremos del Gobierno (II)

Si los Presupuestos Generales del Estado, la financiación o las infraestructuras anti riadas entran en la baraja de ases y comodines políticos, tenemos un problema

Burguera

Burguera

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18

De miércoles para lunes. Así anunció el Gobierno central la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Se celebra mañana y ... pretende «fijar la senda de estabilidad de los Presupuestos Generales del Estado». No es poca cosa. Ese es el nivel de improvisación después de años sin sacar adelante las cuentas. El Ejecutivo reúne a las autonomías, las administraciones que manejan el grado competencial más relevante para el ciudadano: Educación, Sanidad y Servicios Sociales. La mayoría de los gobiernos territoriales son dirigidos por el PP, ese pequeño detalle. Por tanto, ¿para qué reunirlos antes o avisarles con más tiempo? ¿por si alguno, si tuviera una remota brizna de sentido de Estado, realizara alguna propuesta constructiva? ¿porque hay intención de llegar a acuerdos? Jaja. Estamos en el territorio del artificio político, y el Gobierno es el primer actor de una escenografía que no sirve para solucionar problemas ni para acercar posturas. Al revés.

