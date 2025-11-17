Hablaremos del Gobierno (II)

De miércoles para lunes. Así anunció el Gobierno central la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Se celebra mañana y ... pretende «fijar la senda de estabilidad de los Presupuestos Generales del Estado». No es poca cosa. Ese es el nivel de improvisación después de años sin sacar adelante las cuentas. El Ejecutivo reúne a las autonomías, las administraciones que manejan el grado competencial más relevante para el ciudadano: Educación, Sanidad y Servicios Sociales. La mayoría de los gobiernos territoriales son dirigidos por el PP, ese pequeño detalle. Por tanto, ¿para qué reunirlos antes o avisarles con más tiempo? ¿por si alguno, si tuviera una remota brizna de sentido de Estado, realizara alguna propuesta constructiva? ¿porque hay intención de llegar a acuerdos? Jaja. Estamos en el territorio del artificio político, y el Gobierno es el primer actor de una escenografía que no sirve para solucionar problemas ni para acercar posturas. Al revés.

Oportunidad nueva, en cualquier caso, del Gobierno de Sánchez para demostrar su voluntad de liderar la acción política. Nueva, pero no la primera. En realidad, respecto a todo lo que ocurre en el CPFF, los valencianos no se pueden sentir muy esperanzados. Cuando se hablan de los temas que allí se discuten, al personal le da la bajona. Qué aburrido, ¿eh? Como los niños. Luego llegan los lloros. Porque sin unos PGE que contemplen obras anti riadas, aquí nos volverá a pasar lo que nos ha pasado. Y es también en el CPFF donde se habla, o se debería, de la financiación de la Comunitat. Será cuando la ruleta de la suerte y la oportunidad política que Moncloa tiene entre manos así lo quiera. El caso es que, por contar oportunidades, respecto a la financiación, imaginando que cada día fuera una oportunidad, el Gobierno central ha tenido más de 4.000. Y nada. Desde 2014. Es más sangrante aún lo de las infraestructuras. Por ejemplo las relativas al Poyo, el barranco. Más de 7.000 oportunidades día ha perdido el Gobierno, mandado por Zapatero, Rajoy y Sánchez, para abordar el asunto. Y me refiero a ir a por ello de verdad, a ejecutar, que para eso se le llama Ejecutivo.

Desde 2006 lleva el asunto del Poyo a las puertas del sí. Y con Teresa Ribera de por medio durante gran parte de ese tiempo. «Los proyectos de 221 millones atascados desde 2006 que hubieran atenuado los efectos económicos de la dana». Este titular es del 'eldiario.es', un digital que los socialistas no tildarán de pseudomedio ni de estar al servicio del PP. Ribera firmó en el ocaso de 2011 la declaración de impacto ambiental para esa obra. A diez días de ceder el Gobierno a Rajoy. Ahí te dejo esa flor, para que la huelas mañana. No hubo tiempo de hacerlo en los años de boyante burbuja inmobiliaria. Ribera firmó la herencia con la crisis galopante ya galopando, esa crisis que aquel Gobierno de Zapatero negó durante años. La entonces secretaria de Estado ya apuntaba las maneras que luego ratificó siendo ministra al alegar la preparación de un examen para irse a la UE (un sueldo anual que supera los 140.000 euros) y no darse por aludida respecto a la dana. Rajoy heredó el proyecto y lo aparcó. ¿Qué pasó cuando Ribera volvió, ya con Sánchez? Pasó que se fue. Los deberes que apañó en el último momento, en 2011, se quedaron desfasados, y cuando pudo y tuvo mando (más de seis años ministra), ni los actualizó ni mucho menos los ejecutó. Y es esta improvisación y falta de voluntad es la que nos tiene como nos tiene. Que sí, que Mazón y el Consell, unos incompetentes y tal, pero en Madrid no están para presumir de nada. Nadie.