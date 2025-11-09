Hablaremos del Gobierno (I)

Dimitió. En este modesto espacio se opinó a favor de ello hace tiempo. El lunes pasado lo hizo. Le costó, pero el Consell del ... PP ha asumido las máximas responsabilidades políticas (han caído el president, la consellera de Emergencias y su número dos), tras lo que pasó el 29 de octubre. Y ahora me pregunto cuándo asumirá el Gobierno central su responsabilidad por lo que ocurrió los días posteriores a la fatídica tarde. Ese bien pronunciado «y no vino nadie» de Posteguillo conduce a los despachos más altos y más grandes de la Administración General del Estado, de donde no se ha ido ni uno, ni una. Nadie.

Nadie fue a Picanya, al paseo de la Primavera, el miércoles 30. Tampoco el jueves 31. Ni el viernes 1. Hacia las 18 horas del sábado vi una columna de camiones militares con el logo de la Cruz Roja cruzando el puente sobre las vías del metro que une Picanya con Paiport para entrar en la localidad donde se registraron más muertes. A media mañana del domingo (habían pasado cinco días, poca broma), apareció por la Avenida 9 d'Octubre un convoy con los vehículos más grandes que he visto en mi vida, el Ejército. Iba en dirección al barranco, hacia la avenida de la Primavera. Pero uno de los conductores se detuvo junto a los vecinos y preguntó: «¿Para ir a Paiporta?». Los militares se perdieron por la nula coordinación de las Administraciones. Dado su tamaño y el caos en las calles, no había espacio físico para que los vehículos del Ejército dieran la vuelta. Desolador.

En el Gobierno son buenos y listos. En el Consell, tontos y malos. Ese es el relato que se ofrece desde Ferraz para explicar el porqué de las cosas. Si tan listos y tan buenos eran, no hubiera estado mal que el Ejecutivo de Sánchez no se esperase a que los malvados populares pidieran el nivel de emergencia 3, ese que hubiera dado el mando en plaza a los mejores y más diligentes. Los que estábamos hasta arriba de barro éramos españoles, no solo valencianos. Alguna responsabilidad tendrán los poderes públicos de la Administración General del Estado. En 2022, Sánchez anunció que las personas que conservaban la documentación que les acreditaba como súbditos del Reino de España en el Sahara se la metieran en la guantera. El Gobierno se desentendió de ellos. A los valencianos, durante cinco días, también nos metieron el DNI por la guantera. No nos sirvió de nada. La Moncloa nos dejó (por ahora, impunemente) en manos de gente que en el Gobierno consideraban que eran unos ineptos. El Ejército apareció por equivocación en Picanya, a la vez que los estudiantes de Erasmus que volvieron volando desde Polonia o Alemania para ayudar a sus familias. A la vez. Me consta.

Y bien que se notó su presencia. Cuando al Ministerio de Defensa ya le pareció conveniente aportar a una (pequeña) parte de las decenas de miles de efectivos del Ejército, se notó y mucho. Gente entrenada, fuerte y dispuesta. Lástima que el miércoles nadie les diera la orden de aparecer. Ni el jueves. Ni el viernes. La UME hizo lo que le dejaron. ¿No sabía el Gobierno que la Generalitat carecía de músculo para afrontar algo así? ¿Donde está la asunción de responsabilidades en el Ejecutivo central? ¿Quién ha dimitido? ¿Por qué se escuda el Gobierno en que mandaba el Consell si les consideraba unos inútiles y tenían la ley de su lado para entrar a saco? ¿Prefirieron abandonarnos a «aplicar de facto» (así lo admitió el sábado Diana Morant), el artículo 155 de la Constitución y asumir el coste político de la decisión? Si alguien conoce la autocrítica, que se la presente a los ministros y ministras, que no la conocen.