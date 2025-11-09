Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Gordo de la Primitiva de hoy domingo reparte más de 136.910 euros entre dos jugadores y toca en un municipio valenciano de 25.000 habitantes
EP

Hablaremos del Gobierno (I)

La primera vez que Defensa envió a militares a la zona cero de la dana Picanya fue el domingo por la mañana, y fue porque se habían perdido: iban a Paiporta

Burguera

Burguera

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:20

Comenta

Dimitió. En este modesto espacio se opinó a favor de ello hace tiempo. El lunes pasado lo hizo. Le costó, pero el Consell del ... PP ha asumido las máximas responsabilidades políticas (han caído el president, la consellera de Emergencias y su número dos), tras lo que pasó el 29 de octubre. Y ahora me pregunto cuándo asumirá el Gobierno central su responsabilidad por lo que ocurrió los días posteriores a la fatídica tarde. Ese bien pronunciado «y no vino nadie» de Posteguillo conduce a los despachos más altos y más grandes de la Administración General del Estado, de donde no se ha ido ni uno, ni una. Nadie.

