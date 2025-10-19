Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja una lluvia de premios por toda España con 19 ganadores y más de 183.369 euros
PSPV

Cocina, por favor

Cómo tiene que estar la cosa en la izquierda valenciana para que ningún estudio sociológico apunte al vuelco de la mayoría entre los dos bloques

Burguera

Burguera

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:27

Comenta

Pasado un año, aparecen por ahí sondeos, estudios, encuestas y un buen número de modos de preguntar y analizar cómo está el tema de ... la política en la Comunitat. No debe estar muy bien la cosa para la izquierda valenciana cuando, ni pasadas por las mejores y más bondadosas cocinas, los emplatados señalan que la cuchara y la sartén están en manos de Morant y compañía. El equipo de opinión sincronizada (derecha 'dixit') no se atreve siquiera a dar como cierto el vuelco de las mayorías ni ante una situación de lógico desgaste del Consell popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  3. 3 «No aprendemos de la historia por pura ignorancia»
  4. 4

    La vida de los investigados un año después de la dana: Pradas, abogada y profesora; Argüeso comisario de la Policía
  5. 5

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  6. 6

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia: «Los falleros son como una familia, siempre te protegen y están contigo»
  9. 9

    Mayrén Beneyto: «Nadie que yo no quisiera me llevó al huerto»
  10. 10 Así son las mejores patatas bravas de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cocina, por favor

Cocina, por favor