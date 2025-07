Una simbiosis diabólica

Compartir

El caso de la dimisionaria diputada nacional del PP Noelia Núñez sólo ha sido otro de los numerosísimos ejemplos que dejan al descubierto la baja ... catadura moral de nuestros representantes políticos actuales. Aunque asumido, bien sabemos que esto no ha sido siempre así, en particular en el momento en el que se debía construir una democracia homologable después de muerto Franco. Aquellos a los que las circunstancias situaron como máximos responsables del ciclo transitorio supieron en el mismo momento de su designación que debían rodearse de personas técnicamente muy capacitadas y lo suficientemente jóvenes como para que la conexión emocional con el régimen moribundo no interfiriera en las tareas de demolición política y jurídica. Fue este concurso preciso de méritos académicos, mocedad y supuesta inexperiencia el que le granjeó al primer Ejecutivo de Adolfo Suárez en 1976 el apelativo peyorativo de «Gobierno de penenes», de «profesores no numerarios». Eran tiempos en los que a ningún funcionario se le ocurría acudir en pantalón corto y sandalias a cumplir la jornada laboral durante el verano, la mayoría de los cargos políticos eran reclamados y fichados atendiendo a su valía y esos procesos de selección natural negativa que premian a los lamebotas, a los trepas y a los amorales no se había impuesto aún en el nuevo sistema de partidos que, desgraciadamente, acabaría degenerando en la partitocracia que padecemos ahora. Los nombrados como ministros, secretarios de Estado y los del resto de los escalafones de libre designación tenían una profesión a la que volver, casi siempre mejor remunerada, una vez concluido su servicio. Hoy, sin embargo, los allegados de la mayoría de los cargos políticos son incapaces de explicarse cómo diablos los merluzos de sus hijos, hermanos, primos o amigos han llegado siquiera a acercarse a un coche oficial. Zapatero y Pedro Sánchez son miembros muy destacados de este club de turbo zascandiles. Ahora bien, una vez hemos establecido su bajísimo nivel técnico o intelectual, debemos enfrentar la cuestión sobre cuáles son los principios morales y filosóficos que informan su manera de actuar, siempre y cuando demos por bueno que el sanchismo es una evolución del zapaterismo. Y es que de su principal diferencia determinamos la naturaleza de su relación simbiótica: el vallisoletano es fiel a un programa fuertemente doctrinal, mientras que el madrileño es una absoluta oquedad ideológica. Es en ese vacío donde encaja el paquete programático zapateril cuyo despliegue quedó interrumpido en 2012, sobre todo en aquello relacionado con la creación de un sistema territorial asimétrico que sitúa a unas regiones en la rampa de salida hacia la independencia y a otras en la parálisis económica.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión