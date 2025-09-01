Según se mire

La semana pasada me tocó hacer de cicerone de unos amigos venezolanos de mi mujer que residen en Tenerife desde hace un lustro. Fue una ... labor muy fugaz que se centró en algunos detalles del centro de Valencia: Plaza del Ayuntamiento con visita al edificio consistorial y su Salón de los Espejos desde donde se ven los retratos de la mejor alcaldesa de la historia de la ciudad, y el del peor. Después, calle de San Vicente, plaza de la Reina, Catedral, plaza de la Virgen, Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, Mercado de la Tapinería, Plaza Redonda y Mercado Central. A lo de la Lonja de la Seda ya no tuve la oportunidad.

Cuando realizas un mini tour de este tipo y observas la ciudad con los ojos de un foráneo, renuevas la idea de que nuestra capital es una urbe realmente atractiva que no tiene nada que envidiar a cualquier otro destino turístico internacional. Los comentarios de los visitantes fueron abrumadoramente positivos, incidiendo en la diferencia urbanística y arquitectónica con respecto a las de su país natal, pero también en relación con la canaria, que, por cierto, también conozco. Ésta última, más familiar para los hispanoamericanos, rezuma el sabor de la arquitectura castellana de la época capitanal, que no colonial, de balcones exteriores y columnas de madera en los patios interiores de los edificios construidos en piedra volcánica negra u ocre que asoma en las esquinas, en las jambas, los dinteles o en los arcos y que se escapan bellamente del enlucido impecablemente blanco. Pero de entre todas las consideraciones expresadas por los turistas caribeños la que más me llamó la atención fue la de que Valencia les recordaba a Sevilla. Si yo no estuviera en proceso de sacudirme el moldeamiento conductual impuesto por los nacionalismos y los regionalismos centrífugos habría respondido algo así como, «¡no puede ser, Sevilla y Valencia son dos Españas diferentes!» y tal... Pero, claro, es que un observador objetivo, más si éste creció en un país en el que la unidad nacional no está continuamente en solfa -casi todos los del planeta-, identificará automáticamente las semejanzas y desechará las divergencias. Así, la respuesta más acertada a aquella afirmación es, «por supuesto, Sevilla y Valencia son España». Y es que de esa programación mental tan absurda y tan española nacen afirmaciones como la de que dos naciones hispanoamericanas se parecen entre sí como, por ejemplo, Francia y Portugal. Cuando el territorio que comprende la antigua América española está tan bien vertebrado social y culturalmente que las discrepancias entre sí no son superiores a las que presentan dos estados norteamericanos, uno del norte y otro del sur, o uno del este y otro del oeste. Y de la unidad territorial yanqui nadie discute.