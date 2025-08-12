Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Richard Jewell

Bruno Fernández Terrasa

Martes, 12 de agosto 2025, 00:02

Hay películas magníficas que en España han pasado casi desapercibidas. Es el caso del largometraje dirigido por Clint Eastwood en el año 2019 'Richard Jewell'. ... El film narra, al más puro estilo Malpaso Productions, la historia real del guardia de seguridad y ex agente de policía Richard Jewell, papel que interpreta extraordinariamente el actor Paul Walter Hauser. Éste será considerado en un primer momento un héroe al detectar una mochila-bomba bajo una torre de sonido de un recinto de conciertos a tiempo para iniciar el desalojo del público y reducir considerablemente el número de víctimas mortales y heridos que provocará la explosión posterior. Todo ello en el contexto de los actos festivos que se organizaron en torno a los Juegos Olímpicos de Atlanta del año 1996. Pero las loas y los homenajes de primera hora dedicados al orondo vigilante se transformarán rápidamente en una investigación y en el hostigamiento sobre él y sus allegados de un FBI urgido por la necesidad de resolver el caso cuantos antes, y en el acoso de los medios de comunicación que lo señalarán con amarillismo como el principal sospechoso de ser el autor del atentado. Después de un proceso traumático y humillante, Richard, en el que realmente jamás recayó una acusación formal, será oficialmente exonerado. Sin embargo, su buen nombre no será completamente restaurado hasta la confesión en 2005 del verdadero autor de aquel ataque con bomba que dejó tras de sí dos muertos y ciento once heridos, el terrorista Eric Robert Rudolph. Jewell fallecería en 2007 a la edad de 44 años víctima de un ataque al corazón. Eso sí, habiendo cumplido su sueño de reintegrarse en las fuerzas del orden que tanto respetaba y amaba.

