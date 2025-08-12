Compartir

Hay películas magníficas que en España han pasado casi desapercibidas. Es el caso del largometraje dirigido por Clint Eastwood en el año 2019 'Richard Jewell'. ... El film narra, al más puro estilo Malpaso Productions, la historia real del guardia de seguridad y ex agente de policía Richard Jewell, papel que interpreta extraordinariamente el actor Paul Walter Hauser. Éste será considerado en un primer momento un héroe al detectar una mochila-bomba bajo una torre de sonido de un recinto de conciertos a tiempo para iniciar el desalojo del público y reducir considerablemente el número de víctimas mortales y heridos que provocará la explosión posterior. Todo ello en el contexto de los actos festivos que se organizaron en torno a los Juegos Olímpicos de Atlanta del año 1996. Pero las loas y los homenajes de primera hora dedicados al orondo vigilante se transformarán rápidamente en una investigación y en el hostigamiento sobre él y sus allegados de un FBI urgido por la necesidad de resolver el caso cuantos antes, y en el acoso de los medios de comunicación que lo señalarán con amarillismo como el principal sospechoso de ser el autor del atentado. Después de un proceso traumático y humillante, Richard, en el que realmente jamás recayó una acusación formal, será oficialmente exonerado. Sin embargo, su buen nombre no será completamente restaurado hasta la confesión en 2005 del verdadero autor de aquel ataque con bomba que dejó tras de sí dos muertos y ciento once heridos, el terrorista Eric Robert Rudolph. Jewell fallecería en 2007 a la edad de 44 años víctima de un ataque al corazón. Eso sí, habiendo cumplido su sueño de reintegrarse en las fuerzas del orden que tanto respetaba y amaba.

En un momento de la cinta, Richard, que está siendo entrevistado por los investigadores del FBI en su sede de Atlanta en presencia de su abogado Wilson Bryant (Sam Rockwell), dice con tono afligido y desengañado con el gobierno en el que confiaba ciegamente: «Solía pensar que ser agente federal era lo más grande a lo que alguien podía aspirar. Y ya no estoy seguro de pensarlo después de todo esto». Algo muy de ese carácter contradictorio del Harry Callahan eastwoodiano que se parte la cara por un sistema que le falla una y otra vez y que detesta. Porque lo bien cierto es que los yanquis viven con la plena seguridad de que su país sobrevivirá intacto en su integridad territorial e institucional a sus sucesivos gobiernos y a sus funcionarios, por nefastos que estos sean. Sin embargo, mucho me temo que ese país llamado España, huérfano del amor propio y del patriotismo de los gringos, no conseguirá resistir a la peor generación de gobernantes de su historia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión