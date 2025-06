King y los cuentos chinos

Stephen Kimg ha publicado a lo largo de su vida sesenta y cinco novelas, sumando las firmadas con su propio nombre y las que lo ... fueron agazapado tras un seudónimo. El número de sus obras aumenta exponencialmente si añadimos otros tipos de producciones literarias como sus aproximadamente dos cientos cuentos cortos. Además de ser uno de los escritores más leídos de la historia, posee un récord de obras adaptadas por el sector audiovisual: más de sesenta largometrajes estrenados y un número superior a las cincuenta series de televisión emitidas. Y aunque es de esos famosos que uno cree que hace tiempo que dejaron este mundo, está vivito y coleando a sus setenta y siete años, disfrutando de las mieles del éxito junto a su esposa Tabitha en una mansión frente al mar de Florida.

De todas las películas inspiradas en sus libros, una de mis preferidas es 'La milla verde'. Esta producción dirigida por Frank Darabont y estrenada en el año 1999 -por tanto en una de las décadas doradas del cine norteamericano, no admito discusión- apenas tres años después de la publicación del libro de King de título homónimo, coquetea lejanamente con el realismo mágico hispanoamericano, pero encaja con más precisión en el drama sobrenatural. En un momento dado de este film, John Coffey (Michael Clarke Dunkan) comparte la verdad con el guardia jefe de la prisión Paul Edgecomb (Tom Hanks) sobre el doble asesinato y violación de las dos niñas gemelas que le ha llevado injustamente al corredor de la muerte. Entre sollozos, el gigante le dice al funcionario: «Él las usó. Usó su amor Las niñas se querían mucho, una a la otra. Como hermanas. Él sabía que no gritarían, que no harían nada... porque cada una temía por la otra». Los buenos sentimientos como herramienta de un malvado; una buena metáfora que nos sirve para comprender el juego geopolítico entre bloques.

El pacifismo patrocinado por potencias militaristas y agresivas como medio para desarmar a las democracias liberales; la defensa de la igualdad de las mujeres y de los hombres como recurso de control a través del enfrentamiento social; la democratización del acceso a la judicatura como añagaza de los que quieren acabar con la separación de poderes; o la promoción de lanostrallengua como subterfugio para introducir un idioma ajeno a los valencianos, extender el proyecto de los países catalanes y romper España por uno de sus flancos. Claro que Stephen conocía la psicología infantil cuando imaginó para su relato que un adulto era capaz de engañar a dos niñas pequeñas y hacerles creer que con su colaboración era posible escapar de un destino fatal. Preocupante es que un gran número de adultos sigan creyéndose en la vida real los cuentos chinos de la izquierda.