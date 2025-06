Isabel tiene razón

En el año 1983 la editorial Timun Mas lanzó en España la colección 'Elige tu propia aventura', unos libritos de color rojo que introdujeron a ... la lectura a muchos niños y adolescentes. La fórmula de su éxito era muy sencilla, un mecanismo de lectura interactivo en el que el joven lector iba eligiendo, entre varias alternativas, la dirección por la que debía avanzar la historia, o el propio final de la novelita. Bien, pues para la columna de esta semana haré uso de este método. Si para usted España es una entidad nacional que debe ser desmontada -«deconstruida» que dirían los chefs modernos- como solución para los problemas de los españoles, deje de leer este texto y diríjase a otras publicaciones periódicas como El País, el Levante EMV o uno de esos pseudomedios digitales, híper subvencionados y quintacolumnistas como La Veu. Si por el contrario usted se siente orgulloso y cómodo con su españolidad, y piensa que España es un contínuo lineal histórico cuya evolución no plantea mayores controversias que las de las otras naciones de nuestro ámbito, siga leyendo.

Francia o Italia, ésta última ya en la segunda mitad del siglo XIX, sí que culminaron su proceso de unificación lingüística. La Corona española, a pesar de algunos intentos, la mayoría tímidos, no lo hizo. Bien es cierto que la dinastía Borbón logró alcanzar un cierto éxito en este campo. Sin embargo, el carácter singular hispano, forjado en la Reconquista de los reinos y de los fueros, fue prácticamente impermeable al jacobinismo y garantizó la supervivencia de las lenguas regionales hasta nuestros días. Algo de lo que los regionalismos devenidos en nacionalismos deberían congratularse. Pero, ¿por qué no se unen a la celebración colectiva? Pues porque la protección de la cacareada «riqueza lingüística» no es un objetivo sincero, sino un subterfugio para allanar el terreno a la expulsión de nuestra lengua franca de su territorio. Las lenguas cooficiales, tal y como han acabado planteadas, son herramientas puramente políticas al servicio de las construcciones nacionales alternativas a España. Y así, para avanzar en el proceso desvertebrador deben superar el marco constitucional por la vía de los hechos. Porque, además de que es falso que los padres de la Constitución configuraran una organización territorial de comunidades autónomas plenipotenciarias, parapeto tras el cual se escondió el Gobierno de Sánchez tras la trágica riada del 29 de octubre que arrasó buena parte de la provincia de Valencia, tampoco es cierto que previeran la intermitencia de la primacía del castellano como lengua de comunicación entre los representantes políticos de los españoles. Sí, Isabel Díaz Ayuso tiene razón.