El hongo y un lord inglés

Compartir

No sé si ustedes saben que los irlandeses tienen una cierta obsesión con la patata. De hecho, no es que sólo sea uno de los ... pilares de su gastronomía, es que es también un símbolo nacional. Esto se debe a que en un momento de su historia la dependencia de este tubérculo americano para la alimentación de la población más humilde era muy alta. Su elevada productividad en las parcelas diminutas que inundaban el territorio, el clima favorable para su producción y el gran valor nutritivo combinado con el consumo de leche, la convirtieron en el cultivo ideal para la masa campesina. Pero su peso simbólico se lo debe a una de las mayores catástrofes demográficas de la historia moderna de Europa occidental: la Gran Hambruna Irlandesa. Sucedida entre los años 1845 y 1852 provocó alrededor de un millón de víctimas mortales. Otro millón más de personas tuvo que emigrar, sobre todo a los Estados Unidos, lo que redujo la población en un veinticinco por ciento en menos de una década. Es un hecho indiscutible que el principal culpable de la tragedia fue el hongo «tizón tardío». Éste llegó a arruinar tres cuartas partes de la cosecha de 1846, año justo anterior al Año Negro. Sin embargo, el concurso de las decisiones humanas fue crucial para el agravamiento de las consecuencias de un desastre que tenía su origen en la naturaleza, y para el arraigo en la conciencia colectiva de las ideas independentistas. La Irlanda del sur aún formaba parte del Reino Unido, por lo que las decisiones ejecutivas se imponían desde Londres. En un principio las autoridades británicas acudieron en auxilio de los irlandeses aplicando políticas asistenciales subsidiarias de la caridad privada, por lo que resultaron ser insuficientes. Después, los programas de socorro se cerraron y se sustituyeron por las llamadas workhouses, una suerte de asilos donde familias enteras, bajo condiciones miserables, obtenían alojamiento y comida a cambio de trabajo. El principal responsable de esta gestión nefasta fue Sir Charles Trevelyan, alto funcionario del Tesoro británico que abordó el problema desde una doble vertiente: la económica, basada en el principio de no intervención del Estado en los asuntos económicos -Irlanda siguió importando su producción agrícola mientras el pueblo se moría de hambre-, y la moral de inspiración malthusiana, según la cual la hambruna actuaría como un elemento corrector de la superpoblación de irlandeses menesterosos y, oportunamente, católicos.

Recuerde esta truculenta efemérides, acaecida hace apenas siglo y medio, cuando un anglo de esos de color gamba le mire por encima del hombro en tanto su condición de español.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión