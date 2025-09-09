Compartir

Fue cuando los resultados de las elecciones municipales de mayo de 2015 en Madrid situaron a Carmena, número uno de una candidatura de ultraizquierda Ahora ... Madrid, en la mejor posición para hacerse con la alcaldía de la capital de España pese a que el Partido Popular madrileño había obtenido la victoria, pero no la mayoría absoluta, que David Broncano se lanzó con un micrófono de la SER a preguntar a los transeúntes del barrio de Salamanca, uno de los mayor renta per cápita del municipio y del país, su opinión sobre lo que podía presumirse era una amenaza para su estatus. Eran los tiempos en los que Ciudadanos había explotado y achicado el espacio electoral a los populares hasta el punto de que los segundos no se valían por sí mismos para obtener los gobiernos municipales o autonómicos. Todavía estábamos lejos de saber que el mandato de la jueza comunista en sociedad con el PSOE resultaría ser una extravagancia rápidamente corregida por la irrupción en el escenario de otra opción más firmemente conservadora, Vox, tan sólo cuatro años después. No se puede decir lo mismo de los ciudadanos de Valencia, cuyo esnobismo devenido en rampante en ciertos barrios neopijos como el de Ruzafa primero finiquitó la carrera política de la mejor alcaldesa de la historia del Cap i Casal, Rita Barberá, y que luego alargó la boutade compromisera hasta los ocho años; nada más y nada menos que dos legislaturas. Pero volviendo a ese graciosete oficial de Broncano que una década después disfruta de una renta superior a la de cualquier residente en la calle Serrano y con un programa propio en la televisión pública nacional. Su misión en aquel momento era buscar señoras con perritos llenos de lacitos y angustiarlas ante la posibilidad de perder a su asistenta doméstica con cofia, presumo que para caricaturizarlas. Pero se encontró con Hermenegildo Altozano, un abogado madrileño tan trajeado y repeinado como culto, educado e ingenioso. El jienense, campeón mediático de la izquierda caviar, había dado altavoz al movimiento anarcocapitalista sin quererlo. Éste, que es un pensamiento económico y político que va más allá del minarquismo y que habitualmente converge con el conservadurismo social, me provoca muchas más simpatía, en cuanto su defensa de la libertad, que las que me producen las crudamente estatistas. Sin embargo, me chirrían sus rasgos utopistas. En general, fundamenta sus postulados en la presunción de buena voluntad según la cual el hostelero no quiere intoxicar a sus clientes o el constructor no quiere que sus edificios se derrumben y sepulten a los moradores. Ese tipo de postulados compiten en estupidez con los que discuten la necesidad de la policía, del ejército o de las cárceles.

