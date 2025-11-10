Franco y el Rey

Comenta Compartir

Era inevitable que Juan Carlos I pasara a la historia como una figura controvertida, incluso si su vida personal se hubiera caracterizado por la probidad. ... Su linaje y el azar le situaron como protagonista de uno de los procesos políticos más trascendentales del siglo XX, la Transición. Ser escrutado permanentemente por sus súbditos fue la consecuencia insoslayable de asumir la jefatura del Estado en 1975. Iba en el sueldo y en el privilegio, diría con razón la mayoría. Sin embargo, y observado desde una perspectiva humana, soportó también un enorme peso para el que pocas espaldas son lo suficientemente anchas. Baste recordar la reacción de su sucesor, Felipe VI, aquel 3 de noviembre de 2024 en Paiporta. Están errados los que piensan que su conducta fue espontánea y no fruto de la educación estricta que reciben los monarcas desde la cuna. En cuestión de segundos, el Rey comprendió que la huida podría terminar transformándose en un golpe definitivo al sistema que él representa y al futuro reinado de su hija. Y se quedó, como le dictaba el deber, para consolar la desesperación de quienes le lanzaban barro. El personaje que lo acompañaba, huérfano de cualquier virtud y acreedor del sentido peyorativo de la condición plebeya, como antónimo de la nobleza, huyó doblegado.

No, Juan Carlos I jamás tuvo la oportunidad de salir indemne del periodo que le tocó patronear. Su reinado siempre será, para unos, la traición al legado del generalísimo, y para otros, la prolongación del franquismo. En realidad, y sin que eso sea necesariamente negativo, fue ambas cosas. Resolver el rompecabezas que la muerte de Franco planteaba estaba muy lejos de ser sencillo. Tanto él como el resto de los arquitectos del nuevo régimen democrático hicieron lo que buenamente supieron, teniendo en cuenta las variables nacionales e internacionales. Bien es cierto que en el diseño del ordenamiento constitucional cometieron el error fatal de confiar en la fidelidad de los nacionalismos vasco y catalán. De sus memorias recientemente publicadas en Francia se critica agriamente, entre otras cosas, la lealtad manifestada hacia el hombre que lo eligió, por delante de su propio yerno, para encabezar la restauración. A ese mismo que años más tarde, ya en el lecho de muerte y consciente de que su orden político se desvanecía, arrancó del monarca un único compromiso, el de mantener la unidad de España. Un deseo íntimo que hasta Manuel Azaña habría compartido. Por eso, la incomprensión demostrada por una parte de la sociedad española hacia este pasaje biográfico sólo puede entenderse como el resultado del maniqueísmo y de unos criterios morales e históricos paupérrimos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión