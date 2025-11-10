Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Franco y el Rey

Juan Carlos I jamás tuvo la oportunidad de salir indemne del periodo que le tocó patronear

BRUNO FERNÁNDEZ TERRASA

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:40

Comenta

Era inevitable que Juan Carlos I pasara a la historia como una figura controvertida, incluso si su vida personal se hubiera caracterizado por la probidad. ... Su linaje y el azar le situaron como protagonista de uno de los procesos políticos más trascendentales del siglo XX, la Transición. Ser escrutado permanentemente por sus súbditos fue la consecuencia insoslayable de asumir la jefatura del Estado en 1975. Iba en el sueldo y en el privilegio, diría con razón la mayoría. Sin embargo, y observado desde una perspectiva humana, soportó también un enorme peso para el que pocas espaldas son lo suficientemente anchas. Baste recordar la reacción de su sucesor, Felipe VI, aquel 3 de noviembre de 2024 en Paiporta. Están errados los que piensan que su conducta fue espontánea y no fruto de la educación estricta que reciben los monarcas desde la cuna. En cuestión de segundos, el Rey comprendió que la huida podría terminar transformándose en un golpe definitivo al sistema que él representa y al futuro reinado de su hija. Y se quedó, como le dictaba el deber, para consolar la desesperación de quienes le lanzaban barro. El personaje que lo acompañaba, huérfano de cualquier virtud y acreedor del sentido peyorativo de la condición plebeya, como antónimo de la nobleza, huyó doblegado.



