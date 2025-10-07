Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes deja dos premios de 57.164,39 euros en la Comunitat

La falsa mayoría

¿Qué llevó a millones de españoles a volcar sus iras en el gobierno de Aznar?

Bruno Fernández Terrasa

Bruno Fernández Terrasa

Martes, 7 de octubre 2025, 00:00

Con las movilizaciones en apoyo a los flotilleros antisemitas de la Global Sumud la izquierda ha resucitado el «No a la guerra» y el «Nunca ... mais». Acciones mediáticas y callejeras éstas que habitualmente les han servido para justificar su existencia, ocultar su proverbial incapacidad gestora y tapar los casos de corrupción propios. Éste es el terreno en el que el mal llamado progresismo se mueve como pez en el agua. Pero aquéllas no son restrictivamente maniobras de distracción, sino que en realidad tienen un calado mucho más profundo. Es así como construyen falsas mayorías sociales, abrumando y acogotando con bombardeos mediáticos o marchas de apariencia masiva. Porque, además, es tradicional que la derecha española, de naturaleza acomplejada ya desde su configuración moderna tras la extinción del franquismo, sea especialmente sensible a las manipulaciones de este tipo. Sin embargo, hemos de recordar que si el PSOE se hizo con el gobierno de la nación en 2004 no fue gracias tanto a esta modalidad de despliegue popular que se puso en marcha con especial intensidad a partir de finales de 2002 como al atentado del 11 de marzo del mismo año. Ahora bien, incluso aceptando este hecho, ¿que llevó a millones de españoles a volcar sus iras por el asesinato de casi doscientos españoles en el gobierno de Aznar y no en los verdaderos responsables, los terroristas islamistas de origen marroquí?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  2. 2 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  3. 3 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  4. 4

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  5. 5 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  6. 6

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  7. 7 El PP pierde una alcaldía de la provincia que llevaba ostentando 34 años
  8. 8 El infierno de una niña violada, grabada y chantajeada por su padrastro durante seis años
  9. 9

    Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes
  10. 10 Danvila: «Si el juez no aprueba el plan de reestructuración de pagos, nos vamos a concurso de acreedores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La falsa mayoría