La excepción hispana

De entre todos aquellos visitantes extranjeros que describieron la España del siglo XIX como un país exótico destaca el diplomático neoyorquino y autor de la ... archiconocida 'Cuentos de la Alhambra' Washington Irving. En su obra desarrolla su fascinación por el pasado árabe y medieval de un país que considera detenido en el tiempo, congelado en su gloria pretérita, y atrasado con respecto a las potencias industriales de su entorno. Eso sí, sensualmente adornado de una autenticidad romántica. Medio siglo más tarde, el chicagoan Ernest Hemingway, autor del 'Por quién doblan las campanas', ayudaría a profundizar en esa idea sobre la peculiaridad y el apasionamiento hispanos, pero esta vez apoyado sobre todo en el impacto visual y estético de los espectáculos taurinos. Por su parte, George Borrow, viajero inglés y biblista decimonónico, apodado por los españoles como «Jorgito el Inglés», también contribuyó decisivamente a la construcción de la imagen de una España salvaje, vibrante y auténtica que se empeñaba en mantenerse alejada de la modernidad. Sin embargo, todos estos aventureros y visitantes forasteros no desarrollaron este imaginario de manera espontánea, pues ya venían cargados con la mochila prejuiciosa de la leyenda negra, esa según la cual España era una distorsión social y cultural dentro de la Europa blanca y auténticamente cristiana (protestante). Los españoles, hijos del mestizaje «degenerado» entre árabes, judios y visigodos no podían sino ser radicalmente refractarios al progreso; deshacerse pues de su dominio aplastante se convertía en algo legítimo. Y aunque bien es cierto que buena parte del hispanismo contemporáneo ha logrado por fin tamizar las diferencias radicales entre España y el resto de las naciones europeas hasta reducirlas a simples flecos folclóricos, no lo es menos que algo genuinamente español sí que contribuyó a, por ejemplo, el éxito singular del descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo: que siendo un pueblo forjado en la dureza de las fronteras dinámicas de la Reconquista había aprendido a resolver las complejas cuestiones logísticas y demográficas que planteaba la asimilación de nuevos territorios y poblaciones. Destreza de la que fueron huérfanos franceses, holandeses e ingleses. Visto lo cual, ahora podemos plantearnos la cuestión sobre a quién puede interesar hoy el sostenimiento conceptual de la excentricidad hispana, para descubrir con relativa sorpresa que es a esa izquierda negrolegendarista que igual te «descoloniza» museos nacionales para exorcizar nuestra culpa ancestral, que insiste en pilotar el país en la dirección opuesta a la de las naciones de nuestro bloque geopolítico natural, o que le entrega dócilmente a China información interna muy delicada.

