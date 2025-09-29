La cuarta dimensión

Compartir

La política le brinda a las personas mediocres la oportunidad de pasar a formar parte de los libros de historia. Hoy, este fenómeno ha crecido ... exponencialmente. No me refiero a aquellos que, aunque carentes de capacidades técnicas o intelectuales especiales, desprenden el carisma de los líderes naturales. Me refiero a aquellos que se suben al carro junto a otros muchos y que se ven arrastrados por un éxito coyuntural o por la personalidad ganadora de otro. Quién le iba a decir a los allegados del napolitano Grezzi, un alborotador callejero especializado en acosar ancianas, que pasaría a formar parte, para nuestro desdoro, de la crónica municipal de la tercera capital de España. Pedro Sánchez también pasará a la historia, tal y como él quería. No tengo duda. ¿Pero qué ha llevado ahí a este aspirante a modelo del catálogo de primavera-verano del Pryca?

Cuentan que era el chico de los cafés de la pandillita de muchachos capitaneada por el poderoso y siniestro lobbista Pepiño Blanco. Que nunca hacía ninguna aportación interesante en las reuniones de trabajo o que formaba parte del ala liberal, en coherencia con su condición indisimulada de pijo, del partido socialista madrileño. También sabemos que se formó en el Real Centro Universitario Escorial, escuela superior privada. Y que obtuvo con empujoncitos su doctorado en la universidad, también privada, Camilo José Cela. Ahora bien, ¿qué le ayudó a trepar en su partido y a hacerse con el poder? ¿Qué virtudes le adornaban? Lo suyo, más allá del ideal clásico e involuntario del atractivo físico, no son virtudes, son capacidades operativas que le dan una ventaja táctica sobre el rival. Ambición, amoralidad, mesianismo, mimetismo, oportunismo o ciertos rasgos psicopáticos inhibidores de la percepción del peligro; del que se cierne sobre él, pero también del que amenaza a sus gobernados o a la tripulación del patrullero de altura Furor enviado a escoltar la flotilla antisemita Global Sumud. Por último, atesora otra capacidad operativa que no suele enumerarse: la cuatridimensionalidad. Es decir, él no funciona en tres planos sino en cuatro. Éste es el que le motivará a continuar en la secretaría general del PSOE y a ser candidato en la siguiente convocatoria electoral tras ser apeado del poder. Lo peor es que lo recuperará fácilmente después de haber instigado y cabalgado sobre los actos de carácter insurrecto ya previamente ensayados. Siempre y cuando la nueva mayoría conservadora no lo impida con la reforma de la debilitada estructura constitucional; comenzando por la de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Y para eso le hará falta mucho coraje y aprender a moverse en el cuarto plano.

