La cuarta dimensión

¿Qué le ayudó a trepar en su partido y a hacerse con el poder? ¿Qué virtudes le adornaban?

Bruno Fernández Terrasa

Bruno Fernández Terrasa

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:51

La política le brinda a las personas mediocres la oportunidad de pasar a formar parte de los libros de historia. Hoy, este fenómeno ha crecido ... exponencialmente. No me refiero a aquellos que, aunque carentes de capacidades técnicas o intelectuales especiales, desprenden el carisma de los líderes naturales. Me refiero a aquellos que se suben al carro junto a otros muchos y que se ven arrastrados por un éxito coyuntural o por la personalidad ganadora de otro. Quién le iba a decir a los allegados del napolitano Grezzi, un alborotador callejero especializado en acosar ancianas, que pasaría a formar parte, para nuestro desdoro, de la crónica municipal de la tercera capital de España. Pedro Sánchez también pasará a la historia, tal y como él quería. No tengo duda. ¿Pero qué ha llevado ahí a este aspirante a modelo del catálogo de primavera-verano del Pryca?

