Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes deja un nuevo millonario en un municipio famoso por su romería

La confusión de Sinar

Desde muy temprano el hombre ha anhelado una lengua franca universal

Bruno Fernández Terrasa

Bruno Fernández Terrasa

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:51

En el libro Génesis, el primero del Pentateuco de la Biblia, en su capítulo 11, versículos 1 al 9, justo después del relato del diluvio ... de Noé, nos encontramos uno de los más famosos pasajes bíblicos, el de la Torre de Babel. En él se narra cómo los supervivientes del cataclismo viven unidos y hablan un mismo idioma. Tras desplazarse hacia Oriente se establecen en una región mesopotámica de nombre Sinar -más tarde conocida como Babilonia-, donde fundan la ciudad de Babel. Movidos por el orgullo y desobedeciendo el mandato de Dios, según el cual debían dispersarse y poblar toda la tierra, deciden construir una torre con la que alcanzar el Cielo. Al darse cuenta de esta afrenta, Dios decide evitar que puedan culminar la construcción confundiendo su lenguaje. A partir de ese momento el proyecto se hace inviable y lo abandonan, esparciéndose, ahora sí, a lo largo y ancho del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  3. 3 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  4. 4 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  5. 5 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  6. 6

    La misma riada, 75 años después
  7. 7

    Perfil de un asesino en serie: «Tenía un control absoluto de sus emociones y nunca me habló de familia, amigos o de Valencia»
  8. 8 La Oreja de Van Gogh y Aitana retrasan la venta de entradas para el Roig Arena por la caída de Amazon Web Services
  9. 9

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  10. 10 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La confusión de Sinar