Antes del aperitivo

No todo va a ser playita, piscina o paseíto por la montaña este julio canicular. Así que siéntese en un lugar fresquito y prepárese para ... recibir una brevísima lección de historia medieval relacionada con la genealogía de la Casa de Aragón.

El nacionalismo catalán, como uno de sus mitos fundacionales, sitúa en el enlace de la aragonesa Petronila y el IV conde de Barcelona, Ramón Berenguer, la «incorporación a la catalanidad» del Reino de Aragón y la fundación de la «monarquía catalana» y de la «Corona Catalano-aragonesa». Según el imaginario nacionalista, Ramiro II de Aragón entregó, aparentemente sin condiciones, a su hija, una bebé de apenas un año, y su reino al poderoso Ramón con el objetivo de evitar que pudieran caer en manos castellanas o navarras. Pero esto no fue así. El monarca aragonés, apodado El Monje, no tenía experiencia ni interés en gobernar cuando, a la muerte de su prestigioso hermano Alfonso el Batallador en el año 1134 fue literalmente arrancado de la insulsa vida monacal a la que estaba acostumbrado desde muy joven en el oscense Monasterio de San Pedro el Viejo. Aunque, como de imbécil parecía no tener un pelo, allá donde la tonsura permitía el crecimiento capilar, diseñó una alianza con el barcelonés que garantizaba la supervivencia y el fortalecimiento de su reino. Así, Berenguer se convertía en administrador de sus posesiones hasta la mayoría de edad de Petronila, pero sin entregarle el título de rey -Ramón gobernó como «princeps aragonensis»- que se reservó para sí y sometiendo el matrimonio a la ley aragonesa, en virtud de la cual era el esposo el que se incorporaba a la casa de la esposa, que era la que transmitía, ésta sí como reina, los derechos dinásticos a sus descendientes. Una jugada maestra. Por esta razón no ha llegado a nuestros días referencia documental alguna a una suerte de «monarquía catalana». Es más, el presunto primer «rey catalán», Alfonso II el Casto, fue bautizado como su padre, Ramón, pero renombrado por designio materno como «Alfonso» cuando asumió la corona, en homenaje a su legendario tío-abuelo por un lado, y por otro para priorizar la tradición real aragonesa sobre la condal a través de la conexión onomástica. Para mayor desdoro de las elucubraciones pancatalanistas, a Alfonso II no se le ocurrió otra cosa que casarse con una infanta de Castilla, Sancha; sí, la fundadora del Monasterio de Sijena y la abuela paterna de Jaime I. Porque El Conquistador fue, aparte de paradigma de rey aragonés, nieto (de Sancha), suegro (de Afonso X) y abuelo (de Sancho IV) de monarcas castellanos.

Ahora sí, ya puede tomarse algo refrescante y darse un chapuzón.