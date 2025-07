Amor zombi

Compartir

Francisco Camps vuelve a la carga y declara su intención de postularse como candidato a la presidencia del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Esta ... vez ha sido en un acto celebrado el pasado miércoles en un céntrico hotel de Valencia con nombre de canción de doo-wop, durante el cual parece ser que no hizo mención alguna al actual inquilino del palacio de la Generalitat Valenciana. Como parte de la misma campaña de (re)lanzamiento también acudió, dos días después, a los estudios de la cadena COPE para ser entrevistado por Carlos Herrera. He de admitir que sigue en forma y que proyecta esa seguridad propia, siempre rayana en la soberbia y en la autosuficiencia, que caracteríza a los líderes políticos más carismáticos. Sin embargo, visto desde fuera también parece destilar la extemporaneidad del que, movido por el ánimo de revancha e impulsado por la euforia del que ha salido absuelto de una decena de causas penales, la mayoría de ellas sostenidas por una estrategia de guerra sucia judicial de la izquierda, vuelve erguido a reclamar lo que cree que en justicia es suyo. Comprensible. Pero su tiempo pasó y su carrera política, la de primera línea, está tan amortizada como la de Carlos Mazón; ésta última por causas diferentes e infinitamente más trágicas. En un momento de la entrevista, el ex presidente, quizá en un intento por compensar una desbordante e indisimulada ambición, declaró su fidelidad cerrada al Partido Popular afirmando que «no se puede pensar que yo de repente piense de forma diferente a lo que he pensado siempre; lealtad al partido, lealtad a España y por eso doy este paso hacia delante». Y es que la prelación de lealtades no es en absoluto baladí: el partido por encima de todo. Camps nos reveló en ese instante, sin querer, el gran mal de nuestro orden político, la degeneración partitocrática en la que la patria son las siglas y la supervivencia de la estructura partidaria el objetivo supremo de los militantes y de los simpatizantes devenidos en devotos o hooligans. No, señores, los partidos políticos se pensaron como un instrumento o como un cauce de participación ciudadana en la gobernación de las cosas, y no como un fin en sí mismos. Lo que hace que me acuerde de Felipe González y de su epifanía crepuscular sobre las prioridades que deben inspirar la acción de un buen político; primero España y después lo demás. A buenas horas. En fin, al menos el sevillano supo comprender, allá por el año 1996, que su brillo otrora rutilante y cegador parpadeaba, y se retiró a tiempo.

De Camps y de Mazón depende que ese hedor a cadaverina que desprenden en su condición de zombis políticos no impregne el proyecto político al que tanto dicen amar.

