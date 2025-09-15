Algo habrá hecho

Comenta Compartir

En la carpa bajo la que Charlie Kirk fue asesinado de un disparo en el cuello podía leerse «Demuéstrame que estoy equivocado». Porque la herramienta ... de trabajo del «activista conservador», así lo definen la mayoría de medios de comunicación, era la palabra. La actividad principal de este cristiano evangélico fue la de director general de la organización sin ánimo de lucro Turning Point USA. Según la propia página web del fallecido, la misión de la TUPSA es la de «envalentonar a la base conservadora a través del activismo de base y proporcionar a los votantes los recursos necesarios para elegir a los verdaderos líderes conservadores», situando a los campos universitarios como principal escenario de operaciones. Fue precisamente en un acto organizado por esta ONG en la Universidad de Utah donde recibió el mortal disparo, en el preciso momento en el que Hunter Kozak, un estudiante de ese centro de enseñanza superior con el que debatía, lanzaba un alegato sobre el carácter pacífico de la izquierda. El empeño de Charlie era, en fin, el de presentar la batalla dialéctica al wokismo en uno de los terrenos donde aún mantiene un férreo control sociológico. Y como por lo visto se le daba muy bien, me pregunto si no fue precisamente eso lo que le condenó a muerte. No en vano, alguien dijo alguna vez que «las palabras tienen más poder que la bomba atómica». Pero lo más sorprendente de este hecho luctuoso ha sido la avalancha de celebraciones públicas de miles y miles de militantes de la izquierda norteamericana e internacional. En España no nos hemos librado de estas demostraciones de absoluta bajeza moral, como las de Ignasi Guardans o Pedro Vallín; por otro lado, cafres habituales. Todo esto resulta contradictorio con esas soflamas y arengas que animan a combatir a la ultraderecha como amenaza acuciante para las democracias occidentales, pues la realidad impone que los que suelen recibir los disparos, las cuchilladas o las pedradas son los conservadores, y los que revientan las conferencias y los eventos deportivos, o acosan a los judíos, son las organizaciones de ultraizquierda. Fenómeno éste que a lo largo de la historia reciente de nuestro país ha venido siendo con constante. Así, por ejemplo, todos los presidentes españoles asesinados, cinco, eran liberales o conservadores, y a cuatro de ellos los asesinaron grupos de extrema izquierda. O la mayoría abrumadora de muertes violentas de justificación política durante la democracia han sido provocadas por la acción terrorista de bandas de inspiración marxista como la ETA o el GRAPO. Claro que los progres siempre pueden recurrir al socorrido «algo habrá hecho» y quedarse tan panchos.

