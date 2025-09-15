Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes deja siete ganadores y reparte más de 92.645 euros

Algo habrá hecho

En España no nos hemos librado de demostraciones de absoluta bajeza moral

BRUNO FERNÁNDEZ TERRASA

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:41

En la carpa bajo la que Charlie Kirk fue asesinado de un disparo en el cuello podía leerse «Demuéstrame que estoy equivocado». Porque la herramienta ... de trabajo del «activista conservador», así lo definen la mayoría de medios de comunicación, era la palabra. La actividad principal de este cristiano evangélico fue la de director general de la organización sin ánimo de lucro Turning Point USA. Según la propia página web del fallecido, la misión de la TUPSA es la de «envalentonar a la base conservadora a través del activismo de base y proporcionar a los votantes los recursos necesarios para elegir a los verdaderos líderes conservadores», situando a los campos universitarios como principal escenario de operaciones. Fue precisamente en un acto organizado por esta ONG en la Universidad de Utah donde recibió el mortal disparo, en el preciso momento en el que Hunter Kozak, un estudiante de ese centro de enseñanza superior con el que debatía, lanzaba un alegato sobre el carácter pacífico de la izquierda. El empeño de Charlie era, en fin, el de presentar la batalla dialéctica al wokismo en uno de los terrenos donde aún mantiene un férreo control sociológico. Y como por lo visto se le daba muy bien, me pregunto si no fue precisamente eso lo que le condenó a muerte. No en vano, alguien dijo alguna vez que «las palabras tienen más poder que la bomba atómica». Pero lo más sorprendente de este hecho luctuoso ha sido la avalancha de celebraciones públicas de miles y miles de militantes de la izquierda norteamericana e internacional. En España no nos hemos librado de estas demostraciones de absoluta bajeza moral, como las de Ignasi Guardans o Pedro Vallín; por otro lado, cafres habituales. Todo esto resulta contradictorio con esas soflamas y arengas que animan a combatir a la ultraderecha como amenaza acuciante para las democracias occidentales, pues la realidad impone que los que suelen recibir los disparos, las cuchilladas o las pedradas son los conservadores, y los que revientan las conferencias y los eventos deportivos, o acosan a los judíos, son las organizaciones de ultraizquierda. Fenómeno éste que a lo largo de la historia reciente de nuestro país ha venido siendo con constante. Así, por ejemplo, todos los presidentes españoles asesinados, cinco, eran liberales o conservadores, y a cuatro de ellos los asesinaron grupos de extrema izquierda. O la mayoría abrumadora de muertes violentas de justificación política durante la democracia han sido provocadas por la acción terrorista de bandas de inspiración marxista como la ETA o el GRAPO. Claro que los progres siempre pueden recurrir al socorrido «algo habrá hecho» y quedarse tan panchos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  6. 6 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  7. 7

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia
  8. 8

    El misterio sobre la llamada de ocho minutos de Polo durante el Cecopi
  9. 9

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  10. 10

    Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Algo habrá hecho