La advertencia

Resulta estremecedor que coincidan en la idea de que aún no hemos visto lo peor de Sánchez

Bruno Fernández Terrasa

Bruno Fernández Terrasa

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:15

Aunque al periodista Antonio Caño, ex director del diario El País y actual presidente del consejo editorial del digital The Objective, y al analista político ... Ignacio Varela, subdirector del Gabinete de la Presidencia de los gobiernos de Felipe González, no les une la profesión ni comparten militancia en el PSOE, sí que se puede afirmar que ambos forman parte del felipismo sociológico. Entendido éste no tanto como la adhesión a un personalismo como la sustantivación del proceso exitoso que llevó al PSOE a transitar desde el marxismo y el guerracivilismo hasta una socialdemocracia a la europea que puso a España en la modernidad; en realidad, de la refundación de unas siglas que habían permanecido inermes mientras el franquismo estuvo vigente. Del reconocimiento de las capacidades de ese felipismo defendido por Caño y Varela para transformar y modernizar un país anquilosado puede que haya mucho de justicia, pero también bastante de leyenda rosa. Casi nadie recuerda ya que, por ejemplo, fue durante aquel periodo que se fortaleció la politización del proceso de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, por tanto de la Justicia, gracias a la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial aprobada mediante el rodillo parlamentario socialista. Así, el total de los veinte miembros del CGPJ, tanto los ocho juristas de reconocido prestigio como los doce provenientes de la judicatura, pasaban a ser elegidos por el Congreso de los Diputados y por el Senado, cuando, con anterioridad a esa reforma, doce de los veinte eran elegidos por y entre jueces y magistrados. El sentido de los criterios electivos a partir de ese momento dependían de las mayorías políticas coyunturales y no tanto de los fundamentos puramente técnico-jurídicos. Hasta hoy. También es posible que Caño y Varela obvien la beligerancia, en ocasiones desbocada, del ejecutivo encabezado por el sevillano hacia la prensa crítica. Una hostilidad que le llevó a plantear algunas modificaciones legales encaminadas a embridar a los medios de comunicación o a instigar maniobras empresariales torticeras para liquidar grupos periodísticos molestos como el de Antena 3 Radio. Sin embargo, nadie puede negar que, al menos, los militantes del PSOE felipista como Varela y el resto de los socialdemócratas independientes como Caño tenían un compromiso más o menos convincente con la unidad nacional o con el acomodo de España en su bloque geopolítico natural atlantista. Por esta razón resulta más estremecedor que coincidan en la idea declarada por ambos de que aún no hemos visto lo peor del gobierno de Pedro Sánchez, o de que el madrileño no abandonará el poder por las buenas. Yo, por si acaso, me iré agarrando a la silla.

