Un deber ciudadano

El independentismo catalán vuelve a la carga y lanza la enésima campaña de acoso contra un hostelero en Barcelona, de nuevo por asuntos lingüísticos. Los ... radicales acusan a los empleados y al dueño del establecimiento, una heladería, de «vulnerar los derechos lingüísticos» de una clienta, casualmente la esposa de un concejal barcelonés de ERC, que quería ser atendida en catalán por una camarera de origen hispanoamericano recién llegada a España. La humilde empleada -casi siempre el objetivo de estos hostigamientos organizados son los modestos trabajadores iberoamericanos de lengua castellana, no los de otros orígenes con lenguas maternas diferentes o los extranjeros millonarios- no le entendió cuando aquélla le pidió «un gelat de maduixa», un «helado de frutilla» en su país de origen, Argentina; «fresa» en español ibérico o «fraula» en valenciano. Incidente que se habría solventado rápidamente si hubiera existido una voluntad real, racional y sana de comunicarse. Y es que resulta muy curioso que tanto la denunciante como el principal impulsor del boicot al negocio «hasta que cierre», el antiguo diputado de las CUP Antonio Baños, forman parte del espectro ultraizquierdista que es supuestamente internacionalista. En realidad, de ese fascismo rojipardo tan característico del escenario político catalán que encuentra en Compromís, y en buena parte de los miembros del PSPV, un trasunto local. A la cuestión sobre las razones por las que los choques lingüísticos se están multiplicando entre la comunidad hispanoamericana y los nacionalistas periféricos, podríamos responder que son principalmente dos: el aumento exponencial de la inmigración de esa procedencia durante los últimos años y el hecho de que los individuos que la componen son castellanohablantes que no han sido educados en el complejo o en el temor, que no en el respeto, a los movimientos que imponen coercitivamente el uso de las lenguas regionales sobre la común de todos los españoles. En la Comunidad Valenciana, como territorio elegido por el soberanismo catalán para su expansión, ya ha habido intentos de poner en práctica este código relacional terrorista, pero con una repercusión práctica muy limitada gracias a unas características culturales e históricas singulares que hacen a nuestro pueblo menos propenso al aldeanismo antiespañol o a la endogamia. Sin embargo, faltaremos a nuestro deber histórico y moral como ciudadanos valencianos y españoles si en algún momento bajamos la guardia y no mantenemos la tensión frente a esta patología sociológica y psicológica que padecen los nacionalistas catalanes y que amenaza con extenderse mediante un proceso metastásico.

