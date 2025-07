¡Vacaciones a la vista!

Compartir

Ya está aquí. Mañana comienza oficialmente la operación salida, ese maravilloso momento del año en el que medio país decide que la mejor forma de ... relajarse es compartir 600 kilómetros de autovía con otros tres millones de españoles. Porque hay cosas que no cambian: todos armados con neveras, sombrillas, suegras y niños con mareo. Si mi buena amiga Nuria Romeral publicaba ayer en su columna de LAS PROVINCIAS la importancia de disfrutar de la previa de las vacaciones, no son menos interesantes los imprevistos que nos vamos a comer una vez metidos en faena. Ya lo decía mi abuela: «El hombre propone y Dios dispone. Y si no, lo hace la DGT».

Te dejas el pasaporte en casa y te das cuenta en la T4, reservas una habitación con cama doble y descubres que son dos individuales unidas con voluntad, te pones a caminar y, de repente, te haces 30 kilómetros... En fin, esos pequeños detalles que compartirás a la vuelta de vacaciones entre risas con los amigos pero que te subirán el cortisol en ese mismo instante. Y por favor, un mensaje para los buscadores de likes compulsivos: dejad de buscar el rincón más pintón para posturear en Instagram como si estuvierais en una campaña de perfume de lujo. La vida no es una postal con filtro 'New York'. ¿De verdad hace falta trepar una roca con chanclas solo para hacer una foto del desayuno con vistas? O los que se hacen una foto en el jacuzzi con espuma, sin espuma, con copa de vino, con libro falso (porque ni lo abren), y hasta una con cara de sorpresa mirando el paisaje, como si les acabara de aparecer un ciervo recitando poesía. Es que los currantes del mes de julio llevamos un mes muy malo con todo lo que vemos publicado por los que están de vacaciones. ¿De verdad hace falta trepar una roca con chanclas solo para hacer una foto del desayuno con vistas? Deberes para mañana: respira, mira sin la pantalla y graba recuerdos en la retina, que no caducan ni dependen del WiFi. La actitud lo es todo. Lo decía una amiga mía cubana que era guía y de esto entendía: «El español es experto en meterse en líos... y aún más en salir de ellos. Aunque, a veces, no sepa muy bien cómo llegó ahí». Así que, si mañana eres uno de los valientes que se lanza a la carretera, al tren, al barco o a la aventura sin destino, recuerda esto: los mejores planes son los que no salen como esperabas. Porque ahí es donde empieza el verdadero viaje. Apaga el móvil, no pienses en la reunión del lunes, ni en la dieta, ni en la vida seria. Eso es mejor olvidarlo deliberadamente en la maleta. Viaja. Ríe. Improvisa. Equivócate. Y, sobre todo, desconecta. Que para eso son las vacaciones. O al menos, para intentarlo.

