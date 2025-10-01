El precio de la alerta roja

De niño, había un día al año que esperábamos casi con ilusión: el de la gran nevada. Solo entonces se suspendían las clases porque el ... autobús no podía circular. El resto del curso, aunque lloviera como si el cielo se vaciara de golpe, se seguía yendo al colegio, se entrenaba en campos que eran auténticos barrizales y se jugaban los partidos de fútbol empapados, sin rechistar. No encogíamos. Era en el País Vasco, era diferente, incomparable con nuestra tierra. Allí, las pocas alertas rojas que se emiten suelen ser por fenómenos costeros, por viento o nieve. Y la lluvia, aunque a veces también sea fuerte, está asumida porque la frecuencia es muy superior a la nuestra.

En la Comunidad Valenciana siempre hemos conocido las tormentas como la 'gota fría', que no se sabe muy bien dónde puede caer, pero que lo hace con una furia desmedida.

Desde la dana hay un antes y un después, lógico a todas luces, por la tragedia, los daños y el terrible recuerdo. El 29 de octubre de 2024, muy temprano por la mañana, escuché a Vicente Ordaz, por entonces jefe de informativos de Cope Valencia, informar en directo de una alerta roja por lluvias. Llamé inmediatamente a unos compañeros que esa mañana iban a viajar a Alicante por trabajo. Les sugerí que suspendieran el viaje y me hicieron caso. Esa decisión evitó el drama de la vuelta porque la pista de Silla acabó completamente colapsada y les habría pillado de lleno. No fue suerte. Fue prevención. Sentido común ante una alerta roja que, hasta hace apenas un año, no tomábamos en serio.

Se trata de abrir el debate sobre cómo convivir con esta nueva realidad sin vivir encerrados

Hoy, hemos visto que una alerta roja por lluvias implica el cierre inmediato de colegios, el parón de buena parte del comercio y miles de familias reconfigurando su día en cuestión de minutos. Hemos pasado de ver las alertas como una exageración, a asumirlas como órdenes inapelables. Y con razón. Las imágenes de aquella DANA siguen grabadas en la retina.

En 2024 se emitieron unas 7 alertas rojas por la AEMET en la Comunidad Valenciana, así que podemos calcular que en periodo de lluvias nos paralicemos durante una o dos semanas. Las aulas se vacían, los comercios cierran, los trabajadores reorganizan su jornada con los niños en casa...

No se trata de cuestionar la prevención, al contrario, salva vidas. Pero sí de abrir el debate sobre cómo convivir con esta nueva realidad sin vivir encerrados. El cambio climático ya no es teoría. Es parte de nuestra vida diaria. Y toca aprender a gestionarlo. Porque sí, a veces la alerta es una bendición, pero no dejemos que se convierta en una condena.