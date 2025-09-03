El placer de involucionar

No lo voy a negar y, de hecho, creo interesante publicar que he practicado la maravillosa sensación de involucionar en vacaciones. Una actividad más que ... recomendable para los enganchados a la droga tecnológica. ¿Y en qué consiste exactamente? Me encanta este pasaje de Pérez-Reverte donde explica la esencia de la involución, pero en versión canina, sacada de la divertida novela 'Los perros duros no bailan', y dice así: «En el mundo perruno las noticias vuelan, pues no necesitamos teléfonos, ni guasaps, ni estúpidos artilugios como los humanos. Uno se pone a ladrar en una punta de la ciudad, otros oyen y repiten los ladridos, y al rato todos sabemos de qué va la cosa. La beagle del alcalde se ha fugado con un husky siberiano, la cocker spaniel de Fulano ha tenido cuatro cachorros, el Negro anda buscando a Teo y a Boris el Guapo. Ya saben. Cosas de ésas. Radio Perro, la llamamos. Al que se le ocurrió no se le peló el rabo por estrujarse la imaginación».

Olvidar el móvil, mirar a los ojos de la gente y hablar con desconocidos con los que compartes una caña y un plato de morro y oreja. Éso es involucionar en vacaciones. Consiste en no encender la televisión para ver lo mismo todos los días y si acaso, descubrir alguna serie en Netflix con 7 temporadas, pero con ver dos ya vas sobrado. Involucionar es compartir con mi amigo Manolo el disgusto de la no muerte de dos cabras (Dolce y Gabbana), pues resulta que se escaparon cinco cabras en el valle de al lado, tres aparecieron muertas y las otras dos vivían en encaramadas en un risco del monte a las que podíamos ver cada día con unos prismáticos. Hacían vida de cabras, pero les dimos el glamour que merecía el verano, bautizándolas con nombre de estilistas.

Decían los ecologistas que había que matarlas por aquello de que al ser domésticas pudieran contagiar alguna enfermedad a las salvajes. Una tarde se escucharon una treintena de disparos. No las volvimos a ver con el consiguiente disgusto. Casi celebramos funeral, pero como en la novela de Reverte, las noticias también vuelan en el mundo de las cabras. Dolce y Gabbana estaban vivas, las dos blanquinegras aparecieron de nuevo encaramadas en la pared vertical no se sabe cómo.

Es lo que necesitamos: compartir, charlar, contar historias, escucharlas y vivir intensamente

La noticia merecía su celebración y paradójicamente así fue, alrededor de una mesa, sin móviles, con vino y unas raciones de manitas de cerdo. Es lo que necesitamos: compartir, charlar, contar historias, escucharlas y vivir intensamente, al fin y al cabo. En esto consiste involucionar y se lo recomiendo porque una vez al año, no hace daño.