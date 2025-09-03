Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El placer de involucionar

Borja Rodríguez

Borja Rodríguez

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:49

No lo voy a negar y, de hecho, creo interesante publicar que he practicado la maravillosa sensación de involucionar en vacaciones. Una actividad más que ... recomendable para los enganchados a la droga tecnológica. ¿Y en qué consiste exactamente? Me encanta este pasaje de Pérez-Reverte donde explica la esencia de la involución, pero en versión canina, sacada de la divertida novela 'Los perros duros no bailan', y dice así: «En el mundo perruno las noticias vuelan, pues no necesitamos teléfonos, ni guasaps, ni estúpidos artilugios como los humanos. Uno se pone a ladrar en una punta de la ciudad, otros oyen y repiten los ladridos, y al rato todos sabemos de qué va la cosa. La beagle del alcalde se ha fugado con un husky siberiano, la cocker spaniel de Fulano ha tenido cuatro cachorros, el Negro anda buscando a Teo y a Boris el Guapo. Ya saben. Cosas de ésas. Radio Perro, la llamamos. Al que se le ocurrió no se le peló el rabo por estrujarse la imaginación».

lasprovincias El placer de involucionar