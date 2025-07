Los niños no se entregan

Poco antes de las once de la mañana, en un punto concreto de Granada, como si fuera la parada del bus, me pareció indecente el ... drama de un niño de once años con sollozos y miedo entre una marabunta de gente enervada por la situación. Había que hacer entrega del 'paquete'. ¿Y por qué? Pues porque así lo manda la ley que parece llevar años sin actualizarse.

Daniel, que así se llama el crío, dijo algo que debería detenernos en seco: «Me van a matar». No lo gritó en TikTok buscando likes, lo dijo entre lágrimas, con una psicóloga a su lado y una madre en mitad de una crisis de ansiedad. Lo dijo, lo repitió y lo sostuvo con la madurez suficiente para que todas las partes tuvieran en cuenta lo más importante de esa fallida relación: el propio menor.

Ni doy, ni quito razón a ninguna de las partes porque aunque el padre está acusado por maltrato hay una presunción de inocencia de por medio. Así como el sentido común que debería imperar en cualquier tipo de padres que deciden cesar la relación por el motivo que fuera, siempre y cuando lo hagan protegiendo a los hijos sobre todas las disputas. Este no es el caso, como tantos otros, donde tiene que entrar a intervenir una justicia que antepone formalismos y donde en muchos casos lo legal no siempre es lo correcto.

¿Somos realmente incapaces de resolver este tipo de conflictos sin generar más sufrimiento?

Y en medio de todo eso, el niño. Porque aquí solo hay daños colaterales. Uno se pregunta si de verdad hemos aprendido algo tras tantos años de casos similares. Si somos capaces de escuchar de verdad a un menor cuando grita socorro sin levantar la voz.

Si un crío tiene que ser acompañado por psicólogos para que lo entreguen a alguien con quien no quiere irse, algo no cuadra. Si una madre sufre un ataque de ansiedad mientras el padre hace planes para volverse a Italia, estamos fallando todos. Fallan los progenitores por no saber separar sus miserias personales del bienestar de sus hijos. Y falla una justicia que actúa a golpe de informe, pero no de humanidad. Me rompe saber que el próximo viernes se vuelve a repetir la entrega del 'paquete'.

¿Somos realmente incapaces de resolver este tipo de conflictos sin generar más sufrimiento? Porque si la solución pasa por exponerlo al miedo, al caos y al espectáculo mediático, entonces no estamos protegiendo a nadie.

Y al final, entre tantos tecnicismos, lo olvidamos: los niños no se entregan. Se cuidan. Se besan. Se abrazan cuando tiemblan. Se aman. Se protegen. Se respetan cuando opinan. Se les pone en el centro, no en la diana. Se escuchan. Se les da paz, no juicios. Todo lo demás es ruido. Y negligencia.