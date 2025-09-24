El insulto no cabe en el escaño

La salud mental se ha convertido, por fin, en tema de conversación y preocupación social. Ya no se esconde bajo la alfombra ni se disimula ... con frases hechas porque todos, en mayor o menor medida, vamos cargando con mochilas emocionales: ansiedad, estrés, depresión... Y justo por eso, resulta incomprensible e inaceptable, que desde una institución como Les Corts se lance el mensaje contrario al que tanto necesitamos: el de la violencia verbal como forma de expresión.

Si uno sigue la trayectoria del síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, puede observar una preocupante evolución en su actitud violenta que (a mi parecer) es inversamente proporcional a los argumentos que defiende.

Nos produce tensión ser testigos de cualquier conversación en la que, por sistema, el interlocutor tenga la necesidad de infligir daño en vez de trasladar pacíficamente un mensaje. Es desagradable.

Lo que hizo Baldoví en la tribuna no fue política, fue agresividad desmedida

Lo que hizo Baldoví en la tribuna no fue política, fue agresividad desmedida. 1) Al president de la Generalitat no se le tutea. 2) Escuchar cómo le dijo a Mazón que se preparase para hacer deporte en el patio de la cárcel de Fontcalent, no es digno de ningún representante político. Por menos, te abren una investigación por acoso en la empresa privada.

Hay palabras que hieren más que los golpes y el espectáculo que dio el diputado de Compromís fue digno de análisis... psicológico. Y no nos engañemos, esta violencia permea hacia fuera.

Mazón actuó con contención y oratoria. Guste más o guste menos, habló durante más de cuatro horas, sin perder el tono, sin salirse del guion, sin caer en provocaciones. Diríase incluso que se le ve cómodo a la hora de responder a Baldoví, consciente de su falta de argumentos. Lo hizo en un clima hostil, entre interrupciones y con media bancada pendiente más del móvil que del discurso. Mientras, prohibimos a los jóvenes utilizar el móvil en clase. Otro bonito ejemplo.

No acaba el show porque la izquierda decidió montar su particular numerito: abandono del hemiciclo, reproches desde la tribuna y desplantes varios con el remate de un diputado de Compromís al grito de «¿tú de qué vas?», que dejó claro que el debate no les interesaba.

Ya tenemos suficientes problemas como para ver a nuestros representantes comportarse como en una trifulca de bar. ¿Tan difícil es mantener la compostura cuando lo que hace falta es calma y soluciones?

Porque si algo nos enseñan los expertos en salud mental es que el entorno influye. Y si nuestros políticos convierten la política en un ring, ¿qué nos queda a los demás?