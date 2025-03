La gran milonga del kit de supervivencia

Comenta Compartir

He abierto el cajón donde tengo olvidadas las conservas para comprobar si podría sobrevivir durante 72 horas y el resultado no ha sido muy halagador: ... bote grande de guisantes, latas de atún pequeñas y algún bote de judías a punto de caducar que me indica que debe llevar años en el olvido más absoluto. Recomiendan tener una mochila cerca de la puerta de casa para huir rápidamente en función de la catástrofe a la que nos enfrentemos. Lleve comida deshidratada porque pesa menos. (Lo único que he deshidratado en mi vida son algunas setas, algas y el arroz, por supuesto, para hacer unas buenas paellas). Mire si cuenta con el típico camping gas, botellas de agua y ropa de abrigo en previsión de que no haya electricidad. Vamos que, como si se fuera al Himalaya, lo mismo. Lo que no entiendo es por qué recomiendan llevar dinero en efectivo cuando el sistema nos ha empujado a operar con tarjetas para tener totalmente controlados nuestros movimientos. Por último, no olvide echar a la mochila ibuprofenos para llevar un pequeño botiquín o para tomárselo ahora, por si la noticia le ha dado dolor de cabeza.

No padezca, huele a que nos están vacunando ante el imparable rearme europeo, una vez que hemos caído del guindo al ver que dependemos de Estados Unidos y de Rusia. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, afirmó que «bajamos la guardia, redujimos nuestro gasto en defensa a menos de la mitad. Creíamos que disfrutábamos de un dividendo de la paz. Pero, en realidad, solo teníamos un déficit de seguridad. El tiempo de las ilusiones ya terminó». No padezca, huele a que nos están vacunando ante el imparable rearme europeo Un mensaje claro para aumentar la inversión en lo que debe ser el nuevo orden de seguridad europea. No sé cómo lo encajan en el resto de países pero en España, con la tropa que tenemos en el gobierno, y vuelvo a sacar a Gila, somos capaces de comprar los cañones de los tanques sin agujeros. Europa ha lanzado un aviso de miedo con la publicación del kit de supervivencia de 72 horas en caso de una catástrofe, es decir, de una posible guerra, para concienciar a la población en general la importancia de ser fuertes ante una circunstancia como la de Ucrania. Esta es la realidad cronológica de los hechos, tan real como que veremos desaparecer a partir de ahora, ciertos artículos en tiendas y supermercados. La política del miedo ayuda a regular la conducta, nos hace más precavidos y ser cuidadosos en aspectos importantes. Si recuerdan lo que nos hicieron con el Covid, ¿qué no harán ahora para conseguir la aceptación popular del rearme?

