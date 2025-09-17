España vota relato

En tiempos de ruido, Pedro escucha a sus asesores y responde con música. Literalmente. Porque mientras a su alrededor arrecian escándalos, juicios familiares, corruptelas y ... otras menudencias de partido, él decide contraatacar al ritmo de Eurovisión y sobre dos ruedas. Oiga, ¿y si lo mismo le está saliendo bien la jugada?

Vamos primero con el Benidorm Fest cuando RTVE anuncia que no piensa ir a Eurovisión si Israel participa. Bomba mediática. El X arde (lo que antes era Twitter), las tertulias se desmelenan y las redes sociales se convierten en una batalla campal entre los defensores del arte sin fronteras y los 'rojos gran confort'. En paralelo, desde Moncloa alguien aplaude: «Objetivo cumplido». Porque mientras discutimos sobre canciones y geopolítica, nadie pregunta por los contratos opacos de la familia de Sánchez, ni por la misteriosa agenda judicial que acecha al entorno presidencial.

Pero si creían que aquí acababa el festival, agárrense los machos con el episodio de la Vuelta Ciclista a España, ese evento que une a jubilados, fans del ciclismo y pueblos enteros sacando las sillas a la calle. ¡Zaska! Protesta propalestina en plena etapa final en Madrid donde se supone ponemos el broche de oro que sirve de escaparate a todo el mundo. Y vaya si pusimos el broche: 22 policías heridos, dos detenidos y Ayuso echando humo como una cafetera italiana. Alguien, otra vez, desde algún despacho bien iluminado, sonríe: «Volvemos a tener la agenda bajo control».

Porque si algo sabe hacer este Gobierno, es relato. El relato es su bici, su micrófono, su escudo. Y en este caso el relato es claro: frente al horror en Gaza, España toma postura. Aunque eso implique mandar al traste una etapa ciclista con patrocinio público. Aunque la Unión Europea frunza el ceño y nos miren raro con el tema de Eurovisión. No importa. La imagen queda. Y en política, la imagen es más potente que la hemeroteca, porque no tenemos memoria.

Ahora bien, ¿le está saliendo bien la jugada? De momento, sí. Las encuestas reflejan que la mayoría de los españoles simpatiza con la causa palestina y valora positivamente que el Gobierno tenga una postura activa. El ruido táctico está funcionando: el foco está donde Moncloa quiere, y no donde la oposición intenta que esté.

¿Hasta cuándo durará esta habilidad para la prestidigitación mediática? Difícil de decir. Pero conviene recordar una cosa: hasta el mejor mago, si repite demasiado el truco, acaba siendo descubierto. Porque ya saben lo que pasa con el humo... que al final siempre se disipa.