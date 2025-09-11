Cumplir hasta las 5... y ni un minuto más

Consciente del gran error en generalizar que los funcionarios no hacen su horario o que se escapan para el almuerzo una hora más de lo ... debido, este sistema funcionarial que tenemos implantado ni es justo, ni es rentable por el simple hecho de haber aprobado una oposición. ¿Y a qué viene esto?

Imagínese la escena del 29 de octubre: suenan las alarmas, los ríos amenazan con salirse de madre, los barrancos rugen como si fueran a tragarse el mundo... y a las 17:00 en punto, los agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar se miran el reloj, apagan la luz y se van para casa. Ni un minuto más. Porque, claro, lo que no puede arrasar un río en ocho horas, tampoco lo va a hacer en nueve, ¿verdad?

Además, LAS PROVINCIAS adelantó ayer la chapuza del sensor del barranco del Poyo que marcaba alerta roja el pasado lunes cuando realmente el barranco era un secarral. A lo que la delegada de Gobierno, lo atribuyó a un camión que pasaba por allí. De traca.

En cuanto a lo bien que cumplen con su horario los funcionarios, Pilar Bernabé, salió a explicar la jugada con calma (digna de funcionario de ventanilla): «Cumplieron con su horario laboral hasta el último minuto». Una frase que vale oro. Podría estar en la placa de la entrada de la Institución de turno: «Aquí cumplimos con nuestro horario laboral... aunque el mundo se esté acabando». No se trata de cargar contra el trabajador que ficha y se va, que bastante hace con aguantar lo suyo. El problema está en que, en plena alerta roja, con los avisos pitando como una cafetera italiana a punto de explotar, nadie pensó en activar un 'modo emergencia'.

¿Un protocolo para ampliar la jornada en caso de catástrofe? Pues parece que no. Porque si el sistema automático funcionaba, ¿para qué íbamos a necesitar a personas de carne y hueso? Hasta que, claro, el único medidor de control del barranco del Poyo se colapsó a las 18:55, justo cuando el personal estaba ya cómodamente en zapatillas frente al televisor.

La tragedia no entiende de horarios, pero nuestra burocracia sí. A los ríos les dio por desbordarse en hora extra, y ahí ya no había nadie tomando nota. Es como si los bomberos apagaran un incendio solo hasta las tres, porque después de esa hora, oye, que toca merienda.

Y lo más tremendo: nos lo cuentan como si fuera lo más normal del mundo. Que los agentes «cumplieron hasta el último minuto». La gran ironía es que, en mitad de una tragedia, descubrimos que lo que colapsa primero no son los ríos, ni los sensores... sino el sentido común.