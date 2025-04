Crónica meme de un país en cortocircuito

El lunes ocurrió algo que cambió el rumbo de la jornada: la madre de todos los apagones y nada más cortarse la luz, España entró ... en 'modo película de catástrofes' con el tiempo suficiente para incendiar las redes, provocar llamadas desesperadas de madres preocupadas y hacerte pensar que Godzilla estaba ya pisando el paseo marítimo.

Justo cuando piensas que ya nada podía superar el caos, la vecina Puri, con esa capacidad sobrenatural para descolocarte incluso en plena crisis energética, te pregunta si el apagón era «por un homenaje al Papa». Y ahí ya supe que habíamos alcanzado el nivel máximo de surrealismo. Estuve tentado de decirle que sí, que era un acto litúrgico internacional a oscuras, pero temí que se lo tomara en serio y saliera al balcón con una vela y un rosario.

Mientras tanto, seguían los verdaderos dramas: frigoríficos cerrados como si contuvieran secretos de Estado, móviles cayendo al 15% como si fueran soldados en batalla, y lo más grave: el wifi desaparecido. El mundo como lo conocíamos colapsaba en silencio... hasta que rescatamos del fondo de un cajón el objeto más valioso: la radio a pilas. Gracias a ella supimos que no era Godzilla, sino un fallo en la red eléctrica que afectaba a casi toda España.

Las centrales nucleares no son tan malas cuando ves tu teléfono móvil agonizar al 5%

Como siempre, el país respondió con reflejos de supervivencia: al Mercadona. Latas de atún, velas, pilas, cerillas, papel higiénico (otra vez)... La gente salía con más víveres que un alpinista noruego y ¿qué hemos aprendido de ello? 1) Que el dinero en efectivo sigue siendo rey y sin datáfono no hay cañas. 2) El coche eléctrico, muy bonito, pero como no tengas enchufe y luz, te sirve de trastero. 3) Las cocinas de gas, nuevas joyas del hogar. 4) La radio a pilas, ese invento al que le debemos la calma y la información. 5) Las centrales nucleares no son tan malas cuando ves tu móvil agonizar al 5%.

Y entre tanta reflexión, salió a relucir el nombre de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica Española, que gana 546.000 euros al año, nada mal para capitanear un apagón monumental. ¿Formación en ingeniería, física, energías renovables? No, amigos. Fue ministra de Vivienda con Rodríguez Zapatero, lo mismo te gestiona la luz que te organiza una feria de quesos. Pero no pasa nada, la luz volvió, la vida sigue y no bajamos la guardia. Las pilas siguen encima de la mesa, la radio ya no está en el cajón y el Mercadona, ese templo moderno, sigue listo para recibirnos cuando llegue el siguiente apocalipsis... que con este Gobierno, igual no tarda tanto.