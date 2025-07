Hacer cima con dolor

Comenta Compartir

Lo de subir una montaña puede parecer un capricho de domingo si tienes tiempo, rodillas sanas y un perfil de senderista en redes. Pero subir ... el Aneto con 3.404 metros del tirón y con una mochila cargada de cansancio crónico, dolor articular y un reuma de campeonato, ya es otra cosa. Eso no es deporte, es épica y así se lo dije a Marina López, paciente reumática y una de las componentes del equipo ReumAneto del Hospital Universitario Peset de Valencia. En total, conformaron esta expedición once pacientes y cinco médicos, que tras diez meses de preparación y media docena de cimas entrenadas en la Comunitat Valenciana, se lanzaron a conquistar el techo de los Pirineos para trasladar un mensaje de esperanza y que la actividad física mejora la calidad de vida. ¿La diferencia? Que estos osados pacientes no solo llevaban crampones y barritas energéticas. También cargaban con nombres impronunciables como espondilitis anquilosante, lupus, artritis psoriásica, dermatomiositis y demás palabros que suenan más a conjuro que a diagnóstico.

Escuchar a Marina relatar esta expedición pone de relieve la importancia de valorar proyectos como el ReumAneto. La aventura empezó de noche, a las cuatro de la mañana porque había que evitar tormentas aunque les pilló de lleno en la bajada. Cinco horas corriendo bajo granizo sin parar ni para el bocata y sin que nadie protestara, porque cuando llevas meses entrenando con el dolor como compañero de marcha, un poco de granizo es casi spa. Si has subido alguna vez el Aneto, conocerás de primera mano los últimos metros de ascensión que te hacen crestear por el conocido paso de Mahoma, un nombre tan bíblico como sus vistas vertiginosas. Ahí se dieron cuenta de que no estaban solo superando una cima, sino venciendo miedos, etiquetas y algún que otro pronóstico médico. Arneses, cuerdas y muchas ganas de vivir no impidieron hacer cima a todo el equipo junto a la experimentada Araceli Segarra, alpinista que se convirtió en 1996 en ser la primera mujer española en hacer cumbre en el Everest. Un subidón en toda regla al llegar a lo más alto. Marina no subió al Aneto para hacernos llorar, subió para decirnos que estamos a tiempo Pero Marina no subió al Aneto para hacernos llorar, subió para decirnos que estamos a tiempo. Que mientras nos quejamos por el ascensor estropeado o el calor que hace estos días de verano, hay quienes, con dolor crónico, fatiga y un diagnóstico difícil de pronunciar, están corriendo bajo el granizo por una cima. Vale que no podamos escalar montañas, pero sí valorar algo mucho más básico y olvidado: la salud. Esa que sólo apreciamos cuando falta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión