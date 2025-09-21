Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

JOSÉ LUIS BORT

Las secuelas invisibles de la catástrofe

BEGOÑA ARANA ÁLVAREZDIRECTORA DE LA ONG BETANIA

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:44

Cuando el 28 de octubre la DANA arrasó la provincia de Valencia, llevándose coches, destruyendo viviendas y negocios y sesgando vidas humanas, tuvimos una sensación ... de impotencia, un sentimiento creo que compartido con el resto del país. El primer impulso fue de reunir un equipo de voluntarios en la ONG que dirijo, montarnos en un coche y hacer un viaje de varias horas para ayudar a quitar barro y escombros. Sin embargo, pensamos en toda la gente que ya estaba allí. En todos los militares, bomberos o policías que acudieron desde el primer momento y que ya estaban ofreciendo su saber hacer en este tipo de situaciones. Entonces reflexionamos... ¿Y cuando se haya quitado todo el barro?

Espacios grises

