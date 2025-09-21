Las secuelas invisibles de la catástrofe

Cuando el 28 de octubre la DANA arrasó la provincia de Valencia, llevándose coches, destruyendo viviendas y negocios y sesgando vidas humanas, tuvimos una sensación ... de impotencia, un sentimiento creo que compartido con el resto del país. El primer impulso fue de reunir un equipo de voluntarios en la ONG que dirijo, montarnos en un coche y hacer un viaje de varias horas para ayudar a quitar barro y escombros. Sin embargo, pensamos en toda la gente que ya estaba allí. En todos los militares, bomberos o policías que acudieron desde el primer momento y que ya estaban ofreciendo su saber hacer en este tipo de situaciones. Entonces reflexionamos... ¿Y cuando se haya quitado todo el barro?

Ahí pensamos que lo mejor era poner al servicio del pueblo de Valencia nuestra experiencia y nuestros recursos en lo que mejor sabíamos hacer en Betania: la intervención psicológica y social. Porque ahí, donde están las secuelas invisibles, es donde nuestros profesionales pueden intervenir de una manera más efectiva y, sobre todo, a largo plazo. Las secuelas psicológicas derivadas de esta catástrofe pueden durar meses, o años, sobre todo en menores, a los que hay que prestar especial atención.

Las primeras semanas organizamos expediciones en las que profesionales del trabajo social y de la psicología acudieron a nuestra llamada para realizar las primeras intervenciones sobre el terreno. Pero a la vuelta de cada esquina, en cada calle, encontrábamos personas que nos contaban su angustia, su ansiedad, su nerviosismo ante la situación que estaban viviendo y el miedo a que volviera a ocurrir algo así.

Tuvimos claro desde ese momento que teníamos que establecernos sobre el terreno. Buscamos tres locales, buscamos los profesionales capacitados que necesitamos y pusimos en marcha tres oficinas de intervención en tres de las localidades afectadas: Paiporta, Algemesí y Utiel. Gracias a la ayuda de la Fundación Princesa de Girona y a Fundación Zurich pudimos poner en marcha nuestros tres equipos, que empezaron a trabajar con niños, niñas y adolescentes, trabajando en su recuperación emocional y psicológica.

Tras más de medio año, vemos progresos en estos menores, que van asumiendo con más naturalidad lo asumido y van dejando atrás los miedos que les atenazaban. Su recuperación se nota en sus sonrisas, cada vez más frecuentes, cada vez más amplias.

Lejos de dar el trabajo por concluido, continuamos y ampliamos nuestras iniciativas. Fundación Iberdrola ha decidido también apostar por nuestra filosofía de trabajo y nos ha permitido poner en marcha el programa de Emergencia Social 365, con el que ayudamos a familias en situación de vulnerabilidad, especialmente a aquellas que lo han perdido todo, a recuperarse económicamente y a volver a establecer los pilares de la reconstrucción en sus vidas.

Cuando llegamos a Valencia, dijimos a las personas que nos pedían ayuda que no nos iríamos, que habíamos venido para quedarnos y no solo para ofrecer una ayuda puntual. Sentimos orgullo de haber cumplido nuestra promesa y de poder seguir ampliando nuestra red de ayuda, de llegar a más familias. Los valencianos y las valencianas que nos necesiten siempre encontrarán nuestras puertas y nuestros brazos abiertos para ayudarles a suturar las heridas invisibles provocadas por la tragedia. En el equipo de Betania siempre encontrarán un pilar sobre el que apoyarse para mirar el futuro con ilusión renovada.

Hoy, más que nunca, seguimos convencidos de que la verdadera reconstrucción no se mide solo en muros levantados o calles limpias, sino en la capacidad de las personas de recuperar la confianza, la calma y la alegría. Las catástrofes dejan huellas muy profundas, pero también nos recuerdan la fuerza de la solidaridad y del acompañamiento humano. Y ahí es donde queremos seguir estando: junto a cada persona que lo necesite, cuidando esas secuelas invisibles y caminando a su lado hacia un mañana más sereno y esperanzador.