Este jueves los colegas de profesión me otorgaron un reconocimiento, el de periodista del año, en los galardones anuales en la Comunitat del sindicato Csif. ... Este es un extracto del discurso que pronuncié (en la web, el texto íntegro). El que explica por qué no soy el periodista del año. Para que conste en acta.

Un millón de gracias por este premio. Sonará a tópico pero os juro que es real: estoy tremendamente feliz, abrumado y sobre todo emocionado. Nada hay más bonito que ser profeta en tu tierra. Y nada más sentido que ser elegido por tu gente. La gente de la tribu, esa maravillosa denominación del oficio que acuñó Manu Leguineche. El mismo maestro que dijo aquello de «vales lo que vale tu último reportaje». La grandeza y la volatilidad de este precioso oficio.

Pero por encima de todo me enorgullece el galardón en un año en el que esta bella tierra valenciana ha sido golpeada por un desastre natural, primero, por un triste espectáculo político, después, pero honrada sobre todo por el ejemplo diario y constante de los valencianos, verdaderos premios del año a la solidaridad, la entrega, el aguante y la resistencia tras la dana. Para todos ellos, para las víctimas, va mi recuerdo y dedicatoria. Echaré mano de una genial frase que pronunció mi antecesor en esta categoría, el compañero Gustavo Clemente. No hay mejor máxima ni más acertada. Yo no soy el periodista del año. Acepto el premio con agrado, pero que yo esté aquí arriba ahora mismo es algo meramente simbólico. Aquí, detrás de mí, tendría que haber un sinfín de personas que hacen mi trabajo posible como jefe de sección en LAS PROVINCIAS. Profesionales que han demostrado en esta tragedia de la dana su total valía y entrega. Suyo y de su mérito es también este premio.

No daré nombres por no ser injusto. Pero detrás de mí debería estar ese compañero, con su casa destruida en Chiva pero sin cesar de enviar vídeos del drama y de narrar el día a día de sus vecinos. Aquí debería estar ese compañero que al mismo tiempo que recogía pertenencias de su casa rodeada por el agua en Benetússer me hablaba por el móvil y me decía: «Arturo, cuando pueda te mando una crónica sobre los pillajes y los saqueos que hay por todos lados». Aquí tendría que estar esa compañera con su coche desaparecido y su hogar inundado en Catarroja, pero que estuvo para informar del que fue el primer fallecido de una lista demasiado larga de víctimas. O ese otro, también con su casa arruinada en Picanya, pero que a los pocos días estaba calzándose las botas de agua para atestiguar con sus vídeos en la web la tragedia que vivía el pueblo valenciano.

Ellos son los periodistas del año. Ellos son la prueba de la fuerza del periodismo local. De su realidad y cercanía. Ese periodismo que no solo es notario de la actualidad, que no llega al sitio, informa y se va, sino que es vecino, víctima, afectado y sufriente. A todas las víctimas de la dana, como sostuvo LAS PROVINCIAS en una de las portadas tras la el drama, jamás os olvidaremos. Os prometemos que no cejaremos en el empeño de que se depuren responsabilidades por lo ocurrido en la riada, aquí y en Madrid; para que se cumpla todo lo prometido, aquí y en Madrid; y vendremos a luchar, como sostiene el manifiesto fundacional de LAS PROVINCIAS, en lo que nuestras fuerzas permitan, para que esto no se vuelva a repetir. Nunca.