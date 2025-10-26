El ministro Puente rima con zoquete

Compartir

Al ministro Óscar Puente no le hacen falta trols de internet. Hablo de esos seres anónimos, legiones en un partido y en otro, da igual ... el color, que se dedican a insultar, meter ruido, distorsionar y faltar al respeto en las redes sociales. A Puente no le hacen falta. Él es uno mismo en potencia. Una persona indigna de ocupar el cargo que ocupa en el Gobierno de España como máximo responsable de Transportes. Un cargo en el que debe representar a todos los españoles. Tengan la ideología que tengan. Un cargo institucional en el que tiene que medir y ser tibio y equilibrado. Pero el ministro se cree que sigue estando en los bares de Valladolid, allá cuando era alcalde, y disfrutaba con chanzas entre tapas, bravuconerías con vinos de por medio y chorradas de amigos acodado en una barra. Un ministro no puede ir soltando en redes 'Alandete rima con ojete'. Alandete es David Alandete, corresponsal de ABC en Washington, periodista y ejerciente del derecho a la información que poseen todos los ciudadanos. Los que votaron a Puente y los que no. Linchado por Puente y otros troles en la red. Al ministrillo le ha enfadado los últimos días que Alandete pregunta mucho a Trump. Que pregunta demasiado, una frase que igual vale para Puente que para la policía franquista, los comisarios de tortura de las 'chekas' o para la 'famiglia' más arraigada en la mafia napolitana. A Puente le molesta que el periodista Alandete haga su trabajo, que interrogue al mandatario yanqui sobre las sanciones que planea hacia España por no aumentar su gasto en Defensa. Todo un Torquemada con despacho oficial, coche oficial, móvil oficial (el mismo con el que trolea en internet, con el dinero de todos los españoles) y desvergüenza oficial. 'Alandete rima con ojete'. Eso difundió en la red X . «Te dejas lo mejor para el final», alabó el ministro al decadente Max Pradera, periodista capaz de decirle a otro compañero aquello del ojete. «Alandete ha logrado lo imposible: que su nombre rime con su destino. Porque sí, Alandete rima con Ojete. Y no es casualidad: es trayectoria», soltó el caduco comunicador. Un prodigio de éxito capaz de dar ejemplo, sin duda. Pero allá él con su visión de la profesión y de la camaradería. Que un ministro difunda esos comentarios lo inhabilita para seguir en su cargo. Puente es un bullas. Capaz también de no dejar de difundir en su perfil de X lo mal que va el metro de Madrid, lo llenos que van sus vagones y lo harta que está la gente. A saco contra Ayuso. Ministro, mire usted su ojete propio. Pregunte a las miles de personas que cada día sufren las averías y retrasos de los trenes de Cercanías en Valencia. Los que aguardan horas y horas porque los trenes y la infraestructura es vieja y llegan tarde a su trabajo. O se retrasan para recoger a sus hijos. Los miles de conductores que no tienen otro remedio que coger el coche para ir o venir a Valencia y que congestionan con cientos de miles de vehículos cada día los accesos a la capital.

Señor ministro. Es usted indigno de serlo. Capaz de contestar en redes a una información de 'El Confidencial' sobre que el juez ve «indicios de caja B en Ferraz» con «donde no hay indicios de periodismo es en vuestro panfleto». Indigno por decir que un periodista con corresponsalía en Washington, nada sospechoso de partidismo tras haber estado en El País y ABC, hace 'periodismo de chivato'. Vuelva usted a la barras de sus bares en vez de tuitear con dinero público. Y haga su trabajo con los catastróficos trenes de las Cercanías de Valencia. O mejor: dimita y dedíquese de pleno a ser un trol, lo que parece que le llena.

